Pompierii ieșeni, solicitați să salveze viața unui câine

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi au fost solicitaţi să intervină în municipiul Iasi, Şoseaua Bucium, pentru salvarea unui câine care a căzut într-un canal care are o adâncime de aproximativ patru metri.

Deşi canalul nu conţinea foarte multă apă, pericolul era real - pereţii abrupţi nu ofereau nicio şansă de ieşire pentru mica făptură.

La faţa locului a fost mobilizat un echipaj cu o autospecială de intervenţie si stingere dotată cu accesorii specifice pentru salvarea animalelor.

Utilizând un ham special şi ademenind câinele cu mâncare, salvatorii ieşeni au reuşit extragerea animalului în siguranţă. Ulterior s-a procedat la acoperirea canalului şi anunţarea proprietarului terenului pentru luarea măsurilor de protecţie.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi reaminteşte cetăţenilor că animalele pot deveni victime ale unor accidente în spaţii neprotejate, abandonate sau nesemnalizate, iar intervenţiile de salvare implică uneori riscuri semnificative pentru echipajele operative.

Pentru evitarea unor astfel de situaţii, ISU recomandă asigurarea împrejmuirii zonelor periculoase (bazine, gropi, şanţuri, construcţii nefinalizate sau dezafectate); montarea de capace, grilaje sau garduri de protecţie la intrările în spaţii tehnice sau industriale; supravegherea atentă a animalelor de companie, în special în zone izolate sau greu accesibile; informarea autorităţilor locale sau a serviciilor de urgenţă atunci când sunt identificate spaţii publice degradate care pot pune în pericol oameni sau animale.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi intervine ori de câte ori viaţa - umană sau animală - se află în pericol, reafirmând prin aceste misiuni rolul său activ în sprijinul comunităţii. Laura RADU