Postul cu apă – curaj, vindecare și redescoperirea de sine

Postul cu apă, practicat de secole în tradițiile spirituale și tot mai des confirmat de cercetările științifice moderne, este mai mult decât o simplă abținere de la hrană. El devine o terapie profundă a trupului și a minții, un prilej în care corpul se regenerează, mintea se limpezește, iar sufletul își găsește liniștea. Între 15 și 21 septembrie, diaconul Nicolae Hulpoi și psihologul Cristian Manea organizează o nouă ediție a Taberei online de post cu apă din acest an, o experiență ghidată pas cu pas, în care participanții primesc suport, încurajare și instruire pentru a parcurge în siguranță această călătorie interioară. Tema ediției este una extrem de actuală: Filosofia curajului, într-o lume marcată de anxietate.

Postul cu apă aduce beneficii multiple. Corpul intră într-un proces natural de regenerare, inflamațiile scad, gândirea devine mai limpede, iar voința se întărește prin experiența directă a înfruntării propriilor limite. Dar tabăra nu se rezumă la partea fizică a postului. În cadrul întâlnirilor online, participanții descoperă dimensiunea psihologică și spirituală a curajului: curajul sfinților, care au fost oameni ca noi, curajul înțelepților care au trăit în vremuri grele și au găsit sensul vieții, curajul de a privi anxietatea în ochi și de a o înțelege. Dialogurile ating teme profunde, de la psihoterapia fricilor iraționale până la cultivarea atitudinii de a înfrunta viața așa cum vine, fără mască și fără fugă.

Diaconul Nicolae Hulpoi, autor al volumului Fermoarul Cerului și inițiator al Taberei de post alături de psihologul Cristian Manea, descrie această practică astfel: „Postul numai cu apă activează o funcție naturală a corpului, prin care organismul se curăță și se vindecă prin mijloace proprii. La această concluzie am ajuns după 181 zile de post, ținute în 9 reprize, cu diferite durate, într-un interval de trei ani și jumătate. Am fost nevoit să practic acest post constrâns de o formă perfidă de Long Covid, din lipsă de alte soluții. Fiind o practică „underground”, a trebuit, cu discernământ și multă prudență, să testez și să înțeleg pe cont propriu limitele dar și valențele sale. De ce a fost abandonat acest post de Biserică, deși a fost singurul post practicat de Iisus? Ce gânduri îți trec prin minte, după ce nu ai mâncat nimic o lună de zile? Cum se simte corpul în timpul postului numai cu apă și după aceea? Cum se simte autovindecarea? Cum se modifică relația cu mâncarea? Cum se modifică nivelul de energie și rezistența corpului, în general?”.

Tot el subliniază și esența acestei tabere: „Această tabără nu este o provocare de voință. Nu este un detox „la modă”, nici un maraton de spiritualitate forțată. Este o pauză profundă, ghidată profesional, în care nu mănânci timp de șapte zile, consumi doar apă, dar hrănești ceea ce ai neglijat poate de ani de zile: mintea, sufletul, corpul, liniștea. Nu este ușor, dar este transformator. Ghidarea atentă, duhovnicească și psihoterapeutică, îți va oferi în fiecare zi sprijinul de care ai nevoie”.

Participanții la tabără nu vor fi singuri. Ei vor beneficia de îndrumarea atentă a celor doi organizatori și de sprijinul unei comunități care inspiră, element esențial pentru cei care pășesc pentru prima dată pe acest drum sau pentru cei care doresc să-și aprofundeze practica.

Această ediție, desfășurată între 15 și 21 septembrie, este deja a patra tabără de acest fel organizată de Nicolae Hulpoiu și Cristian Manea în 2025. Succesul și impactul lor au făcut ca procesul să devină o tradiție, iar cei interesați pot afla că o nouă tabără va începe chiar din 21 septembrie, oferind șansa de a continua călătoria sau de a se alătura ulterior.

Postul cu apă nu este doar despre renunțare, ci mai ales despre redescoperire. Într-o lume marcată de anxietate și griji, a învăța să taci, să îți asculți trupul și să cultivi curajul devine un act de vindecare profundă.

Maura ANGHEL