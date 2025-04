Postul sufletului – tăcerile care hrănesc, renunțările care vindecă

E primăvară în oraș. Miroase a humă încă umedă și a flori de corcoduș. E timpul Postului Mare, iar oamenii, fiecare în felul lui, se opresc. Nu toți țin post în sensul tradițional – unii nu știu rețeta corectă pentru sarmale de post, alții nu-și mai găsesc ritmul în canoane. Dar ceva se întâmplă, subtil, în aer. Înăuntru. Întrebările prind contur, iar printre ele, una apasă ca o bătaie de inimă: „Care e postul sufletului meu?”. „Sufletul meu are nevoie să se abțină de la comparație. Mă mănâncă pe dinăuntru. Mă uit la alții și mă înveninez. În postul ăsta, mi-am promis că mă uit doar la mine – cu milă, cu blândețe, cu dor”, ne-a spus Maria, 42 de ani, educatoare. „Eu încerc să mă abțin de la judecăți rapide. Simt că, de multe ori, tai omul în două în primele 10 secunde. Și rămân cu o imagine simplistă. În postul ăsta, tac mai mult. Ascult. Poate văd altceva”, ne-a spus Paul, 27 de ani, consultant IT. „Sufletul meu are nevoie de liniște, dar mai ales de tăcere. Nu mai vreau să vorbesc doar ca să umplu golul. Am decis să las loc între cuvinte. E greu. Dar e vindecător”, ne-a mărturisit Lidia, 60 de ani, pensionară. „Eu vreau să mă abțin să plâng din orice. Dar nu pentru că nu e voie, ci pentru că aș vrea să învăț să fiu curajos. Și să spun ce simt, nu doar să plâng”, ne-a spus cu o sinceritate dezarmantă Matei, 9 ani. Atunci am tăcut eu.

Postul trupului se vede: în farfurii mai goale, în mesele cuminți, în rețete reîmbrăcate în simplitate. Dar postul sufletului? Se simte în gesturi mici. În alegeri conștiente. În „nu acum” spus unui gând toxic, unei reacții automate, unui impuls de a răni sau de a te răni. Poate că postul sufletului înseamnă să te abții de la urgența de a răspunde imediat. Să te abții de la ideea că ai dreptate tot timpul. Să nu mai vrei să salvezi pe toată lumea, când nici tu nu ai unde să te odihnești. Să te abții de la vina pe care o cari de ani de zile și să o lași să plece.

Să nu mai trăiești doar ca să demonstrezi. Să impresionezi. Să fugi. Din când în când, primăvara vine și în interior. Nu cu muguri vizibili, ci cu întrebări care sapă. Și uneori, răspunsul nu e nici o rețetă, nici un canon, nici un discurs. E doar o oprire. Un spațiu nou în care să nu mai repeți aceeași poveste veche. Un Post pentru sufletul tău. Poate de aici începe Învierea.