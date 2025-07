Poveste cutremurătoare. O bătrână de 84 de ani, mamă a 16 copii, abandonată în spital, la Iași!

Deși a dat naștere la 16 copii, dintre care 9 mai sunt în viață, nici unul nu vrea să o preia pe octogenara din comuna Focuri. Vineri, o ambulanță a oprit din poartă în poartă la fiii și fiicele sale, dar în final s-au întors cu bătrâna la spital, pentru că toți o refuză. „Am ajuns o boschetară, deși am născut 16 copii”, spune bătrâna Aurica.

Așa își începe povestea Aurica Bunduc, femeia abandonată la bătrânețe de toți copiii ei. Este în spital, la UPU, de săptămâna trecută și tot de atunci încearcă medicii, asistenții sociali și politia să găsească o soluție pentru ea. Fiul la care stătea de 3 ani nu dorește să o mai țină și a sunat la 112 spunând că bătrâna se simte rău.

Ajunsă la spital, medicii au constatat că starea ei nu impune internare, așa că au vrut să o trimită acasă. I-au sunat copiii și nici unul nu a vrut să o mai primească. „Avem câte un astfel de caz în fiecare săptămână, dar de obicei unul dintre copii primește vârstnicul. Acum, însă, am sunat la toți copiii, ea ne-a declarat ca are 16, dintre care 9 sunt în viață, dar nici unul nu o primește. Bătrâna avea o stare de moleșeală când a fost adusă la spital. Acum, când a revenit, am reușit să o internăm pe o secție, deși ea nu are nevoie de internare”, spune dr Diana Cimpoeșu, coordonator UPU-SMURD Iași.

Bătrâna plânge pe holurile spitalului

„Am născut 16 copii, numai eu știu cum i-am crescut, greu, făceam borș cu făină... Acum, iaca, nu mă primește nici unul. Am ajuns o boschetară. Nu am crezut că o să ajung așa zile. Am stat la un baiat, dar îmi era frică de el, era rău, mă gândeam că mă bate. Îmi lua pensia. Îmi dădea să mănânc doar resturi, nu îmi plăcea. Am ajuns la anii ăștia a nimănui. Casă nu mai am. Acum mă țin medicii aici, se poartă frumos”, a spus bătrâna Aurica.

Au bătut din poartă în poartă

Vineri, cei de la spital au trimis-o înapoi, în localitate, cu o ambulanță.

Nici unul dintre copii nu a primit-o. „Am fost trimiși să facem un transport pentru o bătrână, vineri. Am fost întâi acolo, la fiul de unde a plecat la spital. A zis ca nu o mai primește. Ne-am dus în comuna învecinată, unde mai are alți copii, aceeași poveste. Am mers cu asistenta socială și cu poliția, cu primarul, ne-am rugat toți de un fiu să o primească și nu a vrut. Am fost la 3 porți, bătrâna făcea cruce la fiecare oprire să fie primită”, spune Liviu Radeanu, ambulanțier.

Dupa 3 zile de la momentul refuzului vehement al familiei, fiii au căzut de acord să îi facă o cameră în curtea unui foste nurori de-a femeii, care s-a oferit să o îngrijească. Deocamdată, rămâne internată în spital.

