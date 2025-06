Povestea celor două fete de 10 ale Iașului, la Bac

Codrina Costia, absolventă a Colegiului „Emil Racoviță” din Iași este una dintre cele două fete care au obținut 10 la Bacalaureat, anul acesta, înainte de contestație. Pentru ea, media nu a fost o surpriză, mai ales cea de la Limba Română. „Subiectele mi s-au părut simple față de alți ani, în special la matematică și fizică. Doar că depinde totul de pregătirea fiecăruia. Eram pregătită și pentru subiecte mai grele, m-am bucurat că am știut să rezolv totul. Am primit mesaje pe telefon că au venit rezultatele, inițial am zis că mai aștept puțin până să pun codul, dar o prietenă m-a anunțat că am 10, eu fiind singura care dăduse la fizică.

I-am zis că dacă mă păcălește, mă supăr. Am pus și eu codul, dar s-a blocat site-ul. Mi-a zis să îi zic codul, a încercat ea, a mers și mi-a zis că am 10, că sunt eu. Nu îmi venea să cred că am 10 în BAC. La matematică și fizică știam că am răspunsurile ca în barem. La română a venit chiar ca o surpriză, acolo e subiectivă corectarea și nu puteam să bag mâna în foc că voi lua 10. Am muncit foarte mult pe tot parcursul clasei a 12-a. Am făcut variante zilnic la matematică și fizică. Am învățat foarte mult la română. Am tratat cu seriozitate tot acest proces, așa am fost învățată de mică”, ne-a spus Codrina.

Admisă la inginerie aerospațială

De doi ani știe deja ce vrea să facă mai departe. Iar de o săptămână a aflat și că a fost admisă la București, la Inginerie Aerospațială.

După facultate, se gândește să plece din țară.

„În clasa a 10-a am participat la cursul de zbor cu planorul și atunci mi-am dat seama că vreau să fac parte din domeniul aviației, am înțeles și că sunt mai bună pe partea teoretică, atunci ingineria aerospațială a fost răspunsul. M-am decis să rămân în țară pentru că mi-ar fi greu să fac naveta din străinătate pentru a-mi vedea părinții. După studii nu cred că rămân în țară, ingineria aerospațială nu e un domeniu atât de bine dezvoltat la noi și atunci dacă o să doresc să realizez ceva în acest domeniu sunt nevoită să plec, dar voi vedea ce oportunități voi avea”, a explicat Codrina

Andra, eleva de 10 din ultimii 8 ani

Șefă de promoție la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași, Andra Vârlam, se poate lăuda și ea cu 10 pe linie la BAC.

Tot cu 10 a terminat și cei patru ani de studiu din liceu, dar și din gimnaziu. Este deja a patra generație de familia ei care studiază la „Negruzzi”. Chiar și așa, nota a venit ca o surpriză. „Cheia succesului nu există. Eu am fost educată în virtutea unei valori negruzziste și tocmai de aceea consider că media ideală la Bacalaureat, dacă este să ne gândim la un sistem de evaluare, are la bază o sumă de principii pe care ni le insuflă profesorii. Subiectele mi s-au părut destul de dificile, având în vedere și pregătirea mea anterioară. Oricât de bine ai fi pregătit, întotdeauna există mici surprize... Însă, sunt de părere că, atâta timp cât ai încredere în forțele proprii și te-ai antrenat, niciun rezultat nu este chiar atât de greu de obținut. Spun cu toată sinceritatea că nicio persoană nu se poate aștepta vreodată la 10 curat. Este un rezultat sperat, însă nu este rezultatul pe care mulți îl pot obține cu ușurință. A fost un moment șocant, cutremurător, aș putea spune. Cu toate că nu luasem doi sau trei, luasem notă maximă. Emoția a fost aceeași. A fost complet neașteptat. Însă i-am mulțumit lui Dumnezeu și, ulterior, am mai adăugat codul de 20 de ori ca să mă asigur că este nota mea și nu a altei persoane”, spune Andra.

Se poate face performanță și doar cu pregătirea de la școală

„Am făcut pregătire doar cu profesorii de la clasă, care sunt adevărați dascăli. Nu se raportează doar la educația academică și ne formează în primul rând ca oameni. Am început să învăț exact la începutul clasei a XII-a cu ajutorul profesorilor. A fost un proces etapizat. Nu m-am grăbit. Mi-am luat timpul necesar pentru a înțelege fiecare aspect din materie și consider ca orice copil care ajunge în acest moment care pare atât de terifiant, bacalaureatul, poate să obțină note suficient de mari dacă începe această pregătire cu ceva timp inainte și nu lasă totul pe ultima sută de metri”, consideră ea.

Nici Andra nu pleacă din țară pentru studii

„Dau la informatică economică. Este o ramură la FEEA. Însă nu exclud ca pe viitor să mă îndrept și către o latură umanistă, cum ar fi Dreptul sau Psihologia, care mi se pare vitale în acest context social al epocii noastre. Am ales să rămân în România fiindcă vreau să rămân conectată cu rădăcinile mele și sunt de părere că țara pe care o avem ne oferă un potențial care trebuie dezvoltat tocmai prin noi, cei care suntem capabili să ducem mai departe aceste valori și nu trebuie să mergem, neapărat, într-o altă țară ca să găsim ceea ce căutăm”, mai spune Vârlam.

