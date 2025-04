„Povești la Fika”. Teatrul Luceafărul Iași aduce literatura contemporană pentru copii în cafenea

Cea mai recentă inițiativă a echipei Teatrului Luceafărul Iași vizează scrieri contemporane. Sub titlul POVEȘTI LA FIKA, începând cu 10 aprilie, ora 17.30, în spațiul recent amenajat de la etajul cafenelei situate în Piața Unirii (lângă Librăria Junimea), actorii vor susține mici reprezentații teatrale inspirate din scrieri actuale pentru copii. Prima din serie este „Miko, vulpița friguroasă”, de Andreea Iatagan. Personajul titular, Miko, mica vulpe polară albăstrie, s-a născut în cea mai geroasă noapte din an, așa că tremură întruna și tot ceea ce își dorește este să simtă puțină căldură. Încearcă cele mai năstrușnice soluții: șosete groase, un fular lung, abur sau multă, multă mâncare. Dar nimic nu funcționează. Poveștile de la Fika sunt deschise de actrița Iulia Deloiu Trif, care, sub coordonarea regizorului Ion Ciubotaru va istorisi despre această vulpiță foarte simpatică.

„Intențiile care arhitecturează noul proiect sunt multiple. Una dintre ele este să ieșim din cadrele sălilor noastre de spectacol și să mergem în căutarea publicului, în spații prietenoase cultural. Arta nu este ceva ermetic, ea trebuie să fie apropiată de public, să facă parte din viața cotidiană. Dorim, apoi, să atragem atenția asupra faptului că nu numai poveștile clasice sunt frumoase, ci și cele scrise în prezent. Formula pentru care am optat este storytelling-ul animat cu elemente de teatralitate, interactivitate, cu distribuții mici, de unul sau doi interpreți”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, managerul Teatrului Luceafărul Iași.

În paralel, în aceeași zi, la aceeași oră, la sediu, se joacă „Scufița Roșie”, cu actorii Claudiu Gălățeanu și Ioana Iordache, un spectacol în versuri regizat de Constantin Brehnescu.

Întrucât se apropie sărbătorile pascale, în Săptămâna Mare iepurașul va aduce în sala Teatrului Luceafărul Iași peste 250 de copii din centrele de plasament, invitații instituției la „Motanul încălțat”. E darul echipei, în ziua de 17 aprilie, ora 17.30, pentru ei. Publicul larg poate achiziționa bilete de la casieria Teatrului sau de pe platforma bilet.ro.

Toate aceste evenimente fac parte din programul mai larg de marcare a 75 de ani de existență a teatrului pentru copii și tineret ieșean.

Maura ANGHEL