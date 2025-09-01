Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

* la Iași, Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” marchează începutul de an școlar cu o premieră absolută * este vorba : o sală de clasă are acum un colț de socializare amenajat chiar în sala de curs, un spațiu gândit pentru prietenie, liniște și spirit de echipă

Un început de an școlar cu totul diferit la Iași. La Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” va fi lansat un proiect inedit: un colț de socializare amenajat direct în sala de curs pentru elevii cu ADHD. Este o premieră pentru liceele tehnologice din oraș, unde accentul cade de obicei pe discipline tehnice, nu pe spații dedicate relaxării și comunicării dintre elevi.

Noul colț nu înseamnă doar câteva perne colorate, jocuri sau cărți, ci un spațiu conceput pentru a aduce liniște, inspirație și coeziune între colegi. Aici, elevii pot citi, desena, discuta, juca sau pur și simplu se pot retrage câteva clipe pentru a-și reîncărca bateriile. Într-o lume a competiției și a vitezei, acest mic refugiu transmite un mesaj clar: școala este și despre a învăța să fim împreună.

„Ne-am dorit să creăm un loc al lor, unde fiecare elev să se simtă acceptat și valorizat. Este o lecție despre comunitate și despre cum să construim relații sănătoase în școală”, a declarat Nicoleta Chiran, asistent medical și coordonatoarea proiectului.

Amenajarea colțului de socializare a fost posibilă cu sprijinul conducerii liceului, iar directorul adjunct Adrian Frențescu a susținut proiectul de la idee la implementare. Elevii Emma, Alexandru și Cătălin – numiți simbolic „spiriduși” – au pus umărul la realizarea spațiului, alături de dirigintele Camelia Zuza, transformând un vis într-un colț plin de culoare și semnificație.

Entuziasmul copiilor confirmă valoarea inițiativei. Cei plini de energie vor avea unde să se liniștească, iar cei mai retrași se pot simți în siguranță și ascultați. Colțul devine astfel mai mult decât un spațiu decorativ: este o punte între personalități diferite, un instrument de educație emoțională și un model de cum școala poate răspunde real nevoilor elevilor.

Într-un oraș ca Iașul, unde provocările educaționale sunt frecvente, această premieră de la Liceul „Gh. Mârzescu” arată că schimbarea începe cu pași simpli, dar cu impact. O pernă colorată, câteva cărți și un loc unde fiecare voce contează pot transforma o sală obișnuită într-un laborator de prietenie și solidaritate.

Maura ANGHEL