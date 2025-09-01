Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă
Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol
Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare
VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită
Program complet FCSB în Europa League
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României
Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități
Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul
WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

clasa1-IS
clasa2-IS
clasa3-IS

Dimensiune font:

| 01-09-2025 14:00

 * la Iași, Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” marchează începutul de an școlar cu o premieră absolută * este vorba : o sală de clasă are acum un colț de socializare amenajat chiar în sala de curs, un spațiu gândit pentru prietenie, liniște și spirit de echipă

Un început de an școlar cu totul diferit la Iași. La Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gh. Mârzescu” va fi lansat un proiect inedit: un colț de socializare amenajat direct în sala de curs pentru elevii cu ADHD. Este o premieră pentru liceele tehnologice din oraș, unde accentul cade de obicei pe discipline tehnice, nu pe spații dedicate relaxării și comunicării dintre elevi.

Noul colț nu înseamnă doar câteva perne colorate, jocuri sau cărți, ci un spațiu conceput pentru a aduce liniște, inspirație și coeziune între colegi. Aici, elevii pot citi, desena, discuta, juca sau pur și simplu se pot retrage câteva clipe pentru a-și reîncărca bateriile. Într-o lume a competiției și a vitezei, acest mic refugiu transmite un mesaj clar: școala este și despre a învăța să fim împreună.

„Ne-am dorit să creăm un loc al lor, unde fiecare elev să se simtă acceptat și valorizat. Este o lecție despre comunitate și despre cum să construim relații sănătoase în școală”, a declarat Nicoleta Chiran, asistent medical și coordonatoarea proiectului.

Amenajarea colțului de socializare a fost posibilă cu sprijinul conducerii liceului, iar directorul adjunct Adrian Frențescu a susținut proiectul de la idee la implementare. Elevii Emma, Alexandru și Cătălin – numiți simbolic „spiriduși” – au pus umărul la realizarea spațiului, alături de dirigintele Camelia Zuza, transformând un vis într-un colț plin de culoare și semnificație.

Entuziasmul copiilor confirmă valoarea inițiativei. Cei plini de energie vor avea unde să se liniștească, iar cei mai retrași se pot simți în siguranță și ascultați. Colțul devine astfel mai mult decât un spațiu decorativ: este o punte între personalități diferite, un instrument de educație emoțională și un model de cum școala poate răspunde real nevoilor elevilor.

Într-un oraș ca Iașul, unde provocările educaționale sunt frecvente, această premieră de la Liceul „Gh. Mârzescu” arată că schimbarea începe cu pași simpli, dar cu impact. O pernă colorată, câteva cărți și un loc unde fiecare voce contează pot transforma o sală obișnuită într-un laborator de prietenie și solidaritate.

Maura ANGHEL

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

16:21

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

14:00

Premieră la Iași: un liceu tehnologic își deschide anul școlar cu un colț de socializare unic pentru elevii cu ADHD

Peste 5.000 de ieşeni au celebrat Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

12:55

Peste 5.000 de ieşeni au celebrat Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală

12:46

Lionel Messi a pierdut trofeul. Inter Miami, umilită în finală

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

12:32

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

11:41

Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

11:36

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

11:36

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

11:36

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Obsesia nivelului secund

11:36

Obsesia nivelului secund

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

11:35

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat

10:53

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat

Afacerea nunților

10:45

Afacerea nunților

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

10:40

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

10:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

10:30

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

10:28

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri

10:23

CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

10:12

1 septembrie, începutul noului an bisericesc

Câți angajați sunt în Iași? Datele statistice scot în evidență detalii surprinzătoare despre salariații din județ

10:09

Câți angajați sunt în Iași? Datele statistice scot în evidență detalii surprinzătoare despre salariații din județ

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

09:18

Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

09:18

Pas greșit în fața unei codașe. Politehnica Iași mai are de lucrat pentru a deveni o echipă

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

09:11

Iașul blocat la roșu. Cele mai aglomerate intersecții unde semaforul devine test de nervi și minute pierdute

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

08:06

Adio medicamente ieftine! Ministerul Sănătății și CNAS propun scăderea nivelului de compensare a medicamentelor

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

08:06

Ieșenii fug de căsătorie. Nupțialitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

08:05

Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

Răpciune, Vinicer și începutul toamnei în tradiția românească

07:45

Răpciune, Vinicer și începutul toamnei în tradiția românească

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

07:43

„Loteria Poveștilor” – concurs surpriză pentru copii, la Festivalul Dealul cu Povești de la Horlești

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

07:13

Patrimoniul invizibil al feminității. De la rădăcini la aripi

Horoscopul Zilei

06:04

Horoscopul Zilei

Bancul Zilei

06:03

Bancul Zilei

Prețul la curent. Care-i planul mai departe

03:47

Prețul la curent. Care-i planul mai departe

Povestea Limbii Române

03:45

Povestea Limbii Române

Supermarketurile din Europa sunt inundate cu ouă ucrainene care conțin substanțe interzise în UE

03:44

Supermarketurile din Europa sunt inundate cu ouă ucrainene care conțin substanțe interzise în UE

Masacru la o școală catolică din SUA: Atacatorul LGBT avea mesajul „ucide-l pe Donald Trump” pe armele cu care a ucis doi copii de 8 și 10 ani

03:43

Masacru la o școală catolică din SUA: Atacatorul LGBT avea mesajul „ucide-l pe Donald Trump” pe armele cu care a ucis doi copii de 8 și 10 ani

Fostul comisar european Thierry Breton care a recunoscut că anularea alegerilor din România s-a făcut la comandă externă a fost convocat în SUA pentru a da explicații cu privire la DSA (legea cenzurii europene)

03:41

Fostul comisar european Thierry Breton care a recunoscut că anularea alegerilor din România s-a făcut la comandă externă a fost convocat în SUA pentru a da explicații cu privire la DSA (legea cenzurii europene)

Guvernul Bolojan a eliminat impozitarea multinaționalelor pe cifra de afaceri din Pachetul 2 de măsuri de austeritate | Mirel Palada: Trădare națională!

03:40

Guvernul Bolojan a eliminat impozitarea multinaționalelor pe cifra de afaceri din Pachetul 2 de măsuri de austeritate | Mirel Palada: Trădare națională!

Septembrie:

03:38

Septembrie: "Cap de toamna",rapciune

Invazia Poloniei (1 septembrie 1939) – începutul celui de-Al Doilea Război Mondial

03:36

Invazia Poloniei (1 septembrie 1939) – începutul celui de-Al Doilea Război Mondial

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

00:03

FOTO -- Ziua ghiozdanelor la Bădărăi-Berza

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

22:49

Oscar Piastri, ca Marele Premiu al Olandei! Scuderia Ferrari, fără punct după această cursă mpion în Marele Premiu al Olandei!

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

22:34

Exercițiul pe care ar trebui să îl faci zilnic dacă ai dureri lombare

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

21:46

Microsoft anunță schimbări majore în octombrie. Ce trebuie să facă de urgență utilizatorii pe pc?

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

21:30

VIDEO Un român dispărut în 1991 s-a întors după trei decenii cu aceleași haine și același bilet de tren: Familia a rămas înmărmurită

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

21:03

Superliga: FC Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

19:35

Pericolul din apa potabilă din sticle lăsate în mașină. Ce probleme de sănătate pot cauza microplasticele?

Rezultate Loto de duminică, 31 august

19:09

Rezultate Loto de duminică, 31 august

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

18:35

Bancul Zilei -O asistentă rămâne gravidă cu amantul ei

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

18:32

SuperLiga: FC Argeș, început excelent de sezon. A câștigat cu Metaloglobus și e pe locul 4

Start în Liga a treia!

17:53

Start în Liga a treia!

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
Apartament intabulat, 2 camere, 55 mp, mobilat/utilat nou, plus boxa langa apartament, bloc 2024, se vinde de la persoana fizica, Evergreen Residence, Tatarasi, etaj intermediar, bloc cu 2 lifturi, balcon generos, finisaje moderne. Complex cu parcari, loc de joaca, securitate, spatii verzi. Langa statie tramvai. 130.000 euro. Telefon 0741384731
Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane
01/09/2025 16:21

Obezitatea digitală distruge copilăria la Iași. Generația TikTok, prizonieră între fast-food și ecrane

În capitala Moldovei, unde bibliotecile si universitătile dau tonul culturii, copilăria se rescrie grotesc: tot mai multi elevi ajung pe listele medicilor cu diagnostice care altădată apartineau păr ...

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!
01/09/2025 11:36

Un fermier ieșean a bătut toate recordurile la producția de grâu!

* acesta fost desemnat campion national la productia de grau, cu 10,5 tone/ha fără irigatii * rezultatul obtinut este spectaculos in contextul in care media natională estimată de Comisia Europeană e ...

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar
01/09/2025 11:36

Copoul se transformă într-un cartier de lux cu trafic de coșmar

* dezvoltarea imobiliară din Copou este un fenomen inevitabil, alimentat de atractivitatea zonei si de dinamica pietei * insă, fără investitii consistente in infrastructură, riscul este ca traficul sufocan ...

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă
01/09/2025 11:35

Mii de locuri disponibile în Universitățile ieșene, la admiterea de toamnă

Universităţile din Iaşi işi deschid din nou porţile pentru candidaţii care nu au prins loc in vară sau care s-au răzgandit intre timp. În sesiunea de admitere din septembrie 2025, două dintre cel ...

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat
01/09/2025 10:53

Invazia porumbeilor la Iași, de la simbol al piețelor publice la pericol sanitar ignorat

Pe bănci, statui, acoperisuri sau balcoane, stolurile de porumbei au acaparat Iasul. Piata Unirii, esplanada Oancea, zona Halei Centrale, Copou, cartierele Alexandru si Nicolina – aproape că nu există ...

Afacerea nunților
01/09/2025 10:45

Afacerea nunților

În trecut, nunta era un ritual comunitar. La Iasi, verile erau marcate de claxoanele masinilor impodobite, de horele care se jucau in curtile oamenilor si de strigările darului care adunau vecinii, r ...

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți
01/09/2025 10:40

Alarmă în Iași. Companiile caută meseriași, dar școlile au prea puțini absolvenți

Iasul trăieste o realitate dură: economia locală are nevoie de meseriasi acum, nu maine. Ironia e că tocmai cand companiile de productie, servicii tehnice si constructii deschid portile, lantul de formare i ...

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului
01/09/2025 10:32

Ghiozdane grele, roboți psihologi. Iașul între povara trecutului și curajul viitorului

La fiecare inceput de an scolar, tabloul se repetă: copii din Iasi cocosati de ghiozdane de 7–8 kilograme. Manuale tipărite pe hartie de slabă calitate, auxiliare care repetă aceeasi lectie, caiete ca ...

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini
01/09/2025 10:30

Lipsa parcărilor aruncă Iașul pe trotuar. Pietonii, forțați să meargă printre mașini

La Iasi, bătălia pentru spatiul urban a devenit mai aprinsă ca oricand. Soferii reclamă lipsa locurilor de parcare, iar pietonii sunt fortati să isi facă drum pe carosabil din cauza trotuarelor transforma ...

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană
01/09/2025 10:28

Traducătorii literaturii române își dau întâlnire la Botoșani. Ediția a XI-a a Atelierelor FILIT repune Iașul și Ipoteștiul pe harta culturală europeană

Evenimentul, lansat in 2015 la Ipotesti si desfăsurat in perioada pandemiei exclusiv online, a revenit anul trecut in format fizic si isi continuă acum parcursul cu o editie desfăsurată la Botosani, locul n ...

Economie
Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Reforma din administrația publică, amânată. Zeci de mii de bugetari scapă, două săptămâni, de concedieri

Sport
Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

Explicațiile lui Cristi Chivu după înfrângerea surprinzătoare a Interului pe propriul teren cu Udinese

Sanatate
Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Începând cu 1 septembrie vor putea raporta atunci când medicii din spitalele publice îi redirecționează

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei