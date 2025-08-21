Premieră naţională, la Iași: ameţelile şi răul de mişcare, tratate cu realitate virtuală

Spitalul de Recuperare a adus la Iaşi un sistem unic în România, care permite diagnosticarea şi tratamentul ameţelilor şi tulburărilor de echilibru prin realitate virtuală şi platforme mobile. Noul echipament aduce pacienţilor beneficii majore de la recuperare personalizată până la tratamentul rapid al răului de mişcare, şi consolidează statutul centrului ieşean ca reper naţional în domeniu.

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi face un nou pas important în direcţia excelenţei medicale, prin achiziţia celui mai modern sistem de posturografie şi recuperare vestibulară din România.

Echipamentul, unic la nivel naţional, este destinat diagnosticării şi tratamentului ameţelilor şi tulburărilor de echilibru, integrează tehnologii avansate de realitate virtuală şi platforme mobile cu multiple grade de mişcare, oferind pacienţilor acces la cele mai eficiente şi inovatoare protocoale de recuperare vestibulară disponibile în prezent. „Tulburările de echilibru şi ameţelile reprezintă unele dintre cele mai frecvente motive pentru care pacienţii se adresează medicului de familie, specialiştilor ORL sau neurologilor, ajungând adesea şi în serviciile de urgenţă. Cu toate acestea, centrele specializate de diagnostic şi recuperare vestibulară sunt puţine şi nu răspund în totalitate nevoilor populaţiei, în special ale pacienţilor vârstnici sau celor cu afecţiuni degenerative”, spune Carmen Cumpăt, managerul Spitalului de Recuperare.

Aparatura, în valoare de 670.000 lei, a fost achiziţionată cu fonduri alocate de Primărie din bugetul local şi marchează o premieră în medicina românească.

Sistemul achiziţionat permite diagnosticarea complexă a tulburărilor vestibulare; imersia pacientului într-un mediu virtual dinamic care reproduce condiţiile ce declanşează ameţeala; protocoale personalizate de recuperare prin exerciţii specifice şi repetitive; tratamentul rapid şi eficient al răului de mişcare, cu rezultate notabile chiar după câteva şedinţe. „Această tehnologie de vârf contribuie semnificativ la creşterea independenţei funcţionale a pacienţilor şi la ameliorarea sau chiar dispariţia simptomelor de ameţeală în cazul celor cu afecţiuni severe. Investiţia pentru achiziţionarea aparaturii reflectă angajamentul nostru de a rămâne în avangarda asistenţei medicale din România şi de a le oferi pacienţilor cele mai moderne soluţii de tratament disponibile la nivel internaţional”, a declarat Carmen Cumpăt, managerul Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi.

Compartimentul de Audiologie şi Vestibulogie al Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi este de peste 15 ani un reper naţional în acest domeniu, oferind servicii medicale de înaltă calitate atât adulţilor, cât şi copiilor.

Achiziţionarea aparaturii se înscrie în strategia de modernizare continuă a infrastructurii medicale, susţinută de Spitalul Clinic de Recuperare în parteneriat cu Primăria Iaşi, pentru a garanta accesul comunităţii la servicii medicale de excelenţă. „Prin sprijinul constant al Primăriei, care a răspuns iniţitivei de dezvoltare continuă a conducerii spitalului şi a colectivului de medici, acest compartiment a beneficiat de dotări de ultimă generaţie care atrag anual pacienţi din întreaga regiune a Moldovei", a spus Carmen Cumpăt.

De asemenea, centrul are o importantă componentă educaţională: este recunoscut drept locaţie de formare pentru rezidenţii ORL din toate centrele universitare din ţară şi găzduieşte anual cursuri de specialitate în domeniul patologiei auditive şi al echilibrului, la care participă specialişti din România şi Republica Moldova. Laura RADU