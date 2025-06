Premieră națională la Teatrul Național Iași: „Arcadia” de Tom Stoppard, regia Vlad Cristache

* pe 15 iunie, la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, are loc premiera națională a spectacolului „Arcadia” de Tom Stoppard, în regia lui Vlad Cristache * ultima producție a stagiunii aduce pe scenă o distribuție impresionantă, un text celebru și o viziune regizorală proaspătă

Iașiul încheie stagiunea teatrală 2023–2024 cu o premieră de excepție: pe 15 iunie, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, publicul este invitat la premiera națională a spectacolului „Arcadia” de Tom Stoppard, în regia lui Vlad Cristache, aflat la prima sa colaborare cu trupa teatrului ieșean.

Această montare reprezintă ultimul titlu al stagiunii și reunește o echipă artistică remarcabilă: Mălina Lazăr, Luca Gumeni, Ada Lupu, Ionuț Cornilă, Horia Veriveș, Dumitru Georgescu, Emil Coșeru, Andreea Boboc, Cosmin Maxim, Andrei Sava, Ioana Aciobăniței și Octavian Păun. Scenografia este semnată de Theodor Cristian Niculae, iar traducerea textului aparține Silviei Năstasie.

Scrisă în 1993 de Tom Stoppard, unul dintre cei mai importanți dramaturgi britanici contemporani, „Arcadia” este considerată o piesă de referință a teatrului modern. În același an, piesa câștigă Premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună piesă și este montată pentru prima dată pe scena Teatrului Național Regal din Londra. În 1995, montarea de la Teatrul Vivian Beaumont din New York aduce piesei o nominalizare la Premiul Tony și Premiul New York Drama Critics' Circle.

„Arcadia” este o construcție dramaturgică amplă, care îmbină știința, arta și filosofia, explorând teme precum teoria haosului, continuitatea timpului, relațiile umane, sexualitatea, rațiunea versus emoția, moartea și entropia. Piesa se desfășoară pe două planuri temporale juxtapuse: începutul secolului al XIX-lea și sfârșitul secolului XX, în aceeași cameră din conacul fictiv Sidley Park.

În trecut, o adolescentă genială, Thomasina Coverly, își pune întrebări despre matematică și natură, sub îndrumarea tutorelui ei, Septimus Hodge, prieten al poetului Lord Byron. În prezent, o scriitoare și un profesor încearcă să reconstituie evenimentele petrecute în acel spațiu, descoperind treptat adevăruri uitate și întrebări încă valabile.

„Arcadia este un elogiu al ideii de cunoaștere”, afirmă regizorul Vlad Cristache, care semnează una dintre cele mai așteptate premiere ale acestui an. „Textul ridică întrebări esențiale despre sens, ordine, memorie și interpretare. În tot haosul în care trăim acum, există un fir de sens? Putem înțelege realitatea prin artă, literatură, știință? Este o poveste densă, dar plină de umor, mister și suspans”.

Vlad Cristache este recunoscut pentru stilul său inovator și ritmul intens al montărilor. Absolvent UNATC București, a montat spectacole pe marile scene din țară și a primit numeroase premii și nominalizări. În prezent, este directorul artistic al Teatrului Excelsior, unde susține o viziune tânără și accesibilă, adaptată generațiilor noi de spectatori.

Premiera spectacolului „Arcadia” reprezintă nu doar un eveniment cultural major pentru Iași, ci și un act de recuperare a unui text complex, profund, necesar în peisajul teatral actual. Este o invitație la reflecție, la redescoperirea frumuseții cunoașterii și a umanității prin intermediul artei scenice.

Maura ANGHEL