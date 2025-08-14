Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!

* cea mai îmbucurătoare veste vine însă din segmentul de autoturisme noi: 492 de mașini au fost înmatriculate în premieră la Iași, în iulie, un record absolut pentru județ * această tendință confirmă apetitul tot mai mare al ieșenilor pentru vehicule noi și mai prietenoase cu mediul, chiar dacă electricele pure încă pătrund timid în piață

Piața auto ieșeană a bifat în iulie o schimbare semnificativă de tendință, care ar putea indica o reașezare a preferințelor consumatorilor. Pentru prima dată în ultimii ani, Dacia – lider tradițional al pieței locale – nu a vândut niciun autoturism electric. În același timp, Hyundai a reușit o performanță notabilă: 12 vehicule electrice vândute, devenind liderul absolut al segmentului „zero emisii” în județ.

Tesla s-a clasat pe locul secund, cu 6 unități livrate, în timp ce Mercedes și Renault împart locul al treilea, cu câte 3 vânzări. În total, doar 32 de mașini electrice au ajuns în posesia ieșenilor luna trecută – o pondere modestă în raport cu întregul volum de vânzări.

Ce explică schimbarea?

Specialiștii din domeniu explică absența Dacia din topul electricelor prin doi factori principali: oferta limitată – modelul Spring, singurul electric al mărcii, se confruntă cu o concurență tot mai puternică din partea modelelor asiatice și europene și preferințele consumatorilor – tot mai mulți cumpărători aleg vehicule cu autonomie mai mare și dotări suplimentare, chiar dacă prețul este mai ridicat.

Hyundai, pe de altă parte, a beneficiat de o gamă diversă de modele electrice și de o strategie agresivă de marketing, ceea ce i-a permis să atragă clienți noi, inclusiv din rândul celor care anterior optau pentru Dacia.

Hibridele câștigă teren

Dacă electricele pătrund încă timid în piața locală, segmentul hibride este în plină expansiune. În iulie, 401 autoturisme hibride au fost înmatriculate în județ, adică de peste 12 ori mai multe decât electricele pure.

La acest capitol, Toyota și-a consolidat poziția de lider, cu 93 de unități hibride înmatriculate, urmată de Dacia cu 67. Interesul tot mai mare pentru această tehnologie arată că ieșenii preferă tranziția treptată spre mobilitatea verde, combinând motorul termic cu cel electric pentru un consum redus și emisii scăzute.

Record absolut la mașini noi

Dincolo de preferințele pentru tehnologiile „eco”, luna iulie a adus un alt record notabil: 492 de autoturisme noi au fost înmatriculate în premieră în județul Iași. Este o cifră fără precedent, care indică o creștere a puterii de cumpărare și a apetitului pentru vehicule noi, în pofida costurilor ridicate și a contextului economic incert.

În total, în iulie s-au înmatriculat 1.568 de autoturisme în județ, dintre care 433 au fost ecologice (electrice și hibride), reprezentând 27,6% din total.

Viitorul pieței auto ieșene

Tendința arată clar că hibridele vor continua să câștige cotă de piață pe termen scurt și mediu, în timp ce electricele pure vor avansa lent, influențate de infrastructura de încărcare încă insuficient dezvoltată.

Totuși, creșterea segmentului de autoturisme noi, concomitent cu avansul mașinilor ecologice, indică un proces accelerat de modernizare a parcului auto local. Dacă această dinamică se menține, Iașul ar putea depăși în următorii ani pragul psihologic de 50% înmatriculări „eco” din totalul lunar. Daniel BACIU