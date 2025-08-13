Primăria a încasat 40.000 de euro valorificând mașini abandonate!
Dimensiune font:
* în ultimii trei ani, autoritățile au ridicat și casat aproape 600 de mașini, iar alți 2.500 de proprietari și-au retras vehiculele după somațiile primite * în total, aproape 3.500 de rable au fost scoase din trafic și de pe domeniul public
Iașul scapă de rable: peste 300 de mașini abandonate, trimise la fier vechi
În ultimele luni, Primăria Municipiului Iași a valorificat 316 autovehicule abandonate și fără stăpân, adunând 252,7 tone de deșeuri. Fierul vechi rezultat a adus în bugetul local 203.140 de lei, la un preț de 0,8039 lei/kg.
Operațiunea de curățare a străzilor nu este una singulară. În ultimii trei ani, autoritățile au ridicat și casat aproape 600 de mașini, iar alți 2.500 de proprietari și-au retras vehiculele după somațiile primite. În total, aproape 3.500 de rable au fost scoase din trafic și de pe domeniul public.
Procedura este simplă, dar fermă: se aplică o somație pe vehicul, proprietarul este identificat, urmează o somație scrisă cu confirmare de primire, iar dacă nu există reacție, mașina este ridicată, radiată și predată la reciclare.
Primăria îi îndeamnă pe ieșeni să semnaleze orice mașină abandonată direct instituției, pentru a elibera locurile de parcare și a reda orașului un aspect civilizat. Carmen DEACONU
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari știri, direct pe telefon!
Ești mereu pe fugă? Noi îți trimitem zilnic cele mai importante 3 știri din Iași, Moldova și țară – scurt, clar, fără spam.
Plus: alerte locale de urgență, noutăți exclusive și acces rapid la anunțuri importante.
► Intră pe canalul nostru oficial:
⇒ Încearcă 3 zile. Dacă nu-ți place, poți ieși oricând.
Adauga comentariul tau