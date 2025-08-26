Primăria Iași înființează Consiliul de Dialog Economic

* mediul de afaceri, educația și societatea civilă, invitate la masa consultărilor

Primăria Municipiului Iași anunță constituirea Consiliului de Dialog Economic, o structură partenerială cu rol consultativ, creată pentru a asigura o comunicare permanentă între mediul de afaceri, instituțiile de educație, societatea civilă și administrația locală.

Decizia survine în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 237/27 iunie 2025, art. 51, iar noul for își va desfășura activitatea conform Regulamentului de Organizare și Funcționare, anexat hotărârii menționate.

Obiectivul principal al Consiliului este de a contribui la stabilirea direcțiilor strategice de acțiune ale municipalității în domeniul economic și de a identifica soluții la problemele punctuale cu care se confruntă mediul de afaceri local.

Înscrieri până la 15 octombrie 2025

Actorii economici, sociali, educaționali sau civici interesați să facă parte din Consiliul de Dialog Economic pot transmite solicitările de înscriere până la data de 15 octombrie 2025, ora 16.00, la Primăria Municipiului Iași – Centrul de Informații pentru Cetățeni (Bdul „Ștefan cel Mare și Sfânt” nr. 11) sau pe email: cabinet.primar@primaria-iasi.ro .

Dosarele vor fi analizate de o comisie mixtă alcătuită din 3 reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași și 3 reprezentanți ai Consiliului Local.

În procesul de evaluare, comisia va urmări relevanța activității organizației sau instituției, reprezentativitatea sectorială, experiența profesională, echilibrul de gen și generație.

Informații detaliate pot fi obținute la Primăria Municipiului Iași – Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative, tel. 0232-267582, int. 289.