Primăriile intră în grevă de avertisment: ghișeele închise, funcționarii acuză Guvernul că distruge administrația locală

Funcționarii publici din comunele afiliate sindicatului SCOR au început protestele împotriva măsurilor Guvernului privind reducerea datoriei publice. Sindicaliștii avertizează că legea, în forma actuală, va bloca activitatea primăriilor și va lăsa cetățenii fără acces la servicii esențiale.

Primăriile comunelor afiliate Sindicatului Comunelor și Orașelor din România (SCOR) au declanșat, de astăzi, o grevă de avertisment, acuzând Guvernul că a introdus pe ultima sută de metri modificări legislative care „lovesc mortal administrația locală”.

Deși angajații sunt prezenți în instituții, ghișeele rămân închise pentru public, cetățenii neputând beneficia de servicii administrative. Protestul marchează începutul unei serii de acțiuni prin care funcționarii vor să tragă un semnal de alarmă privind efectele devastatoare ale proiectului de lege privind reducerea datoriei publice.

„După șase runde de negocieri cu premierul, în care am stabilit clar anumite garanții, ne-am trezit că varianta finală a legii aruncă totul în aer. Practic, primăriile vor funcționa pe modelul o zi da, o zi ba. O treime dintre funcționari ar urma să fie concediați, iar restul împărțiți între două comune. Asta înseamnă că oamenii au doar 50% șanse să găsească primăria deschisă atunci când vin să-și rezolve problemele”, a declarat Dan Cârlan, președintele SCOR.

Sindicaliștii transmit că, dacă Executivul nu revine asupra proiectului, săptămâna viitoare vor decide escaladarea protestelor, cu posibile blocaje pe termen nelimitat.

Pe fondul acestor tensiuni, comunitățile rurale riscă să rămână fără acces la documente vitale — de la certificate de naștere și autorizații, până la plata taxelor locale. În joc nu este doar stabilitatea financiară a primăriilor, ci dreptul cetățenilor de a avea o administrație funcțională.