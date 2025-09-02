Primele insule ecologice digitalizate au ajuns în Iași

Iașul intră într-o nouă etapă în ceea ce privește modernizarea sistemului de salubritate. Primele insule ecologice digitalizate – ansambluri de containere pentru colectarea separată a deșeurilor – au fost livrate și urmează să fie puse în funcțiune în mai multe cartiere.

Proiectul, finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), promite să schimbe radical modul în care ieșenii își gestionează deșeurile și să transforme orașul într-un model de bune practici la nivel național.

Municipalitatea ieșeană derulează un proiect în valoare de 24,2 milioane lei (aproximativ 4,9 milioane euro), prin care vor fi achiziționate 175 de insule ecologice digitalizate: 150 supraterane și 25 subterane. Achiziția a fost realizată centralizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar fondurile au fost alocate prin PNRR – Componenta C3 „Managementul deșeurilor”.

Aceste insule ecologice reprezintă soluții moderne, concepute să înlocuiască vechile puncte gospodărești și să aducă mai multă disciplină și curățenie în zonele de colectare a deșeurilor.

Fiecare insulă este alcătuită din cinci containere individuale, destinate celor cinci fracții de deșeuri: biodegradabile, reziduale, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

Containerele sunt protejate împotriva vandalismului și accesului neautorizat și vor putea fi folosite doar de persoanele arondate fiecărei zone. Accesul se va face pe baza unui card electronic, iar sistemele integrate vor înregistra date despre utilizatori și vor transmite informații în timp real către operator.

Mai mult, fiecare insulă are module GSM și un sistem informatic de monitorizare, care va permite o gestionare mai eficientă a deșeurilor și chiar optimizarea rutelor autospecialelor de colectare.

Începând cu 15 septembrie și până pe 15 octombrie 2025, operatorul de salubritate Salubris SA va distribui cardurile de acces către cetățenii municipiului.

La acest moment, compania are aproximativ 83.000 de contracte active, dintre care 76.000 cu apartamente și locuințe individuale. Fiecare apartament va primi câte un card de acces, distribuit prin intermediul asociațiilor de proprietari, administratorilor sau direct către proprietari.

Astfel, doar persoanele arondate unei insule ecologice vor putea folosi containerele din acea zonă, reducând riscul depozitărilor neautorizate și al mizeriei din jurul punctelor gospodărești.

În paralel, Salubris SA organizează o licitație pentru achiziția a trei autospeciale specializate în colectarea separată a deșeurilor provenite din noile insule ecologice. Valoarea investiției este de 8,5 milioane lei, iar achiziția ar putea fi finalizată până la sfârșitul lunii septembrie.

Totodată, printr-un al doilea proiect finanțat tot prin PNRR, Primăria Iași a obținut fonduri de 17,6 milioane lei (circa 3,5 milioane euro) pentru achiziția a încă 152 de ansambluri de containere supraterane.

Cu cele două proiecte cumulate, Iașul va dispune de 327 de insule ecologice digitalizate, dintre care o parte supraterane și o parte subterane. Valoarea totală a investiției depășește 41,8 milioane lei (8,4 milioane euro). Practic, aceste investiții vor permite înlocuirea și modernizarea a circa 65% din punctele gospodărești existente în municipiu. „Este o nouă etapă pe care Primăria Municipiului Iași și Salubris SA o parcurg în programul de modernizare a sistemului de colectare separată a deșeurilor, pe care îl susținem pentru a ne alinia practicilor europene și, mai ales, pentru a avea un oraș curat și sănătos! Avem cel mai modern și mai performant operator de salubritate din țară și ne propunem să devenim și un model la nivel național în ceea ce privește colectarea separată și reciclarea!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Un pas spre un oraș mai curat și mai european

Introducerea insulelor ecologice digitalizate reprezintă un pas semnificativ în direcția alinierii la standardele europene privind managementul deșeurilor. Pentru ieșeni, asta înseamnă mai multă curățenie în jurul blocurilor și o gestionare mai responsabilă a deșeurilor.

Dacă proiectul va fi implementat cu succes, Iașul ar putea deveni un exemplu pentru alte orașe din România, demonstrând că tehnologia, fondurile europene și responsabilitatea comunitară pot transforma un sistem de salubritate depășit într-un model modern și eficient. Daniel BACIU