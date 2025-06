Primul președinte de CJ care face ordine în cheltuieli. Gheorghe Șoldan concediază și taie sporuri

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, devine primul lider de județ care anunță public reduceri drastice de cheltuieli și restructurări în administrație. Marți, acesta a declarat că a reușit să economisească 24 de milioane de lei, comparativ cu perioada similară de anul trecut, sub vechea conducere.

Gheorghe Șoldan, tăieri de posturi și stoparea sporurilor „de decor”

Potrivit lui Gheorghe Șoldan, numărul angajaților CJ a fost redus de la 220 la 178, iar mai multe cheltuieli considerate inutile au fost tăiate sau drastic diminuate. Printre acestea: bugetele pentru protocol, papetărie și întreținere, dar și unele sporuri salariale controversate.

Un exemplu menționat a fost sporul de antenă, care, în opinia sa, nu avea nicio justificare în contextul activității din administrația județeană. Șoldan a subliniat că a refuzat acordarea acestuia și a altor beneficii similare, preferând să direcționeze fondurile către investiții publice.

Adio ATOP – o structură considerată „inutilă”

O măsură cu impact simbolic, dar și financiar, a fost desființarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) – o structură despre care liderul CJ a spus că nu și-a dovedit utilitatea. ATOP avea 16 membri, iar fiecare lună aducea o cheltuială de aproximativ 52.000 de lei doar în indemnizați

Șoldan a remarcat că, de la desființarea acestei autorități, nu s-a resimțit nicio lipsă în funcționarea administrației sau în relația cu cetățenii. Banii economisiți, susține el, sunt deja redirecționați spre proiecte concrete de dezvoltare.

”În timp ce alții doar vorbesc, noi, la Consiliul Județean Suceava, am redus cheltuielile de funcționare cu 24 milioane de lei, față de cele făcute de vechea administrație în aceeași perioadă de referință.

Am redus la mai bine de jumătate cheltuielile cu protocolul, birotica și întreținerea, am refuzat sporuri nejustificate, cum ar fi sporul de antenă, am redus numărul de angajați (de la 220 la 178) și am renunțat la o structură la o structură căreia nu îi simte nimeni lipsa: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP).

O structură cu 16 membri, pentru care se alocau indemnizații în valoare de aproximativ 52.000 de lei în fiecare lună.Toți acești bani economisiți pleacă în investiții, care înseamnă dezvoltarea județului”, a anunțat Șoldan pe pagina sa de Facebook.

Bolojan confirmă inutilitatea ATOP: „Dacă dispare, nu se întâmplă nimic”

Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor și cunoscut pentru stilul său ferm de reformare a administrației, a comentat recent, într-un context politic, despre lipsa de relevanță a ATOP-ului. Acesta a declarat că, dacă autoritatea ar fi desființată peste noapte, nu s-ar schimba nimic în funcționarea aparatului public, în afară de faptul că s-ar economisi o sumă considerabilă de bani.

Bolojan a explicat că membrii ATOP primesc indemnizații care pot ajunge până la 20% din salariul unui președinte de CJ – echivalentul a câteva posturi salariale de top, într-un sistem public deja sufocat de costuri fixe.

”Nu ştiu, există o autoritate judeţeană de ordine publică care se numeşte ATOP, prescurtat în jargonul administrativ. Dacă mâine se desfiinţează ATOP-ul, nu se va întâmpla absolut nimic, doar că acolo 15-20 de oameni, primesc o indemnizaţie lunară care poate fie până la 20% din salariul preşedintelui de Consiliul Judeţean, deci împărţit la 5, înseamnă că 4 posturi de preşedinţi de Consiliul Judeţean în fiecare judeţ, cum ar veni, se pot reduce de pe o zi pe alta”, a spus Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii PNL

