Stiri
Anunturi
Anunturi ziarul EVENIMENTUL
Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!
Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -
Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49
Tragedie la Târgu Frumos: autoturism cuprins de flăcări după ce a fost lovit de un TIR
Proseco sau Prosecco? De ce scrierea greșită devine din ce în ce mai folosită (și ce ar trebui să știi despre acest vin spumant)
Finalizarea proiectului: S.C. Metcon S.R.L.,
vezi/publică ANUNȚURI
Publica anuntul tau

Prințesa care a zguduit Iașul. Sculptoriță, salvator de orfani și arhitectă a memoriei urbane

images

Dimensiune font:

| 15-08-2025 10:15

În Iașul secolului XX, existența unei femei cu pălărie de prințesă ascundea o forță discreta, dar devastator de eficientă. Olga Sturdza nu a fost doar o frumusețe boierească, ci o sculptoriță pasionată, filantroapă vizionară, care a ridicat monumente, a salvat mii de copii orfani de război și a transformat conace în centre de educație agricolă – totul cu sânge rece și spirit de luptătoare. Povestea ei demască cum adevărata putere feminină a modelat Iașul din umbră.

Olga Sturdza (născută Mavrocordat, la 27 septembrie 1884 în satul Popești, județul Iași – decedată la 10 iulie 1971 în Franța) a fost o sculptoriță și aristocrată cu sânge rece, care și-a folosit originile boierești pentru a pune în mișcare transformări majore în orașul natal.

După ce s-a căsătorit, în 1908, cu prințul Mihail Sturdza, Olga și-a mutat visurile din atelierele franțuzești direct în inima Iașului. A renunțat la confortul luxului pentru a-și pune conacele în slujba cauzei: în timpul Primului Război Mondial, în 1917, la Miroslava, a înființat Orfelinatul „Principesa Olga M. Sturdza”, iar din 1919, în coridorul aceluiași palat, a fost deschisă Școala Superioară de Agricultură

Organizațiile filantropice erau conduse cu mână de fier: a preluat conducerea filialei din Iași a Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române (SONFR) din 9 noiembrie 1916 și a condus-o până în 1948, când regimul comunist o interzice.
Tot în rol de lider, a înființat Școala de îndreptare pentru orfanii „vicioși” în Palatul Sturdza din Copou, transformat apoi într-o școală agricolă – o rețetă pragmatică între caritate și reforma socială.

Faima ei nu se oprea la instituții: în 1924, Olga Sturdza a dorit să ofere Iașului un simbol durabil al unității naționale și a donat Monumentul Unirii, sculptat chiar de ea, dezvelit în 1927 în prezența Reginei Maria. S-a dorit ca opera să fie așezată intrării în Copou, dar a fost amplasată la capătul bulevardului Carol – devenind repede reper urban. A fost demolat de regimul comunist în 1947.

Multe dintre clădirile în care a investit – precum Palatul de la Miroslava – au devenit astăzi spații culturale importante: conacul găzduiește azi Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldovei și biblioteca liceului agricol care îi poartă numele. Olga Sturdza nu a fost doar o prezență aristocratică – a fost o comandantă din umbră. S-a implicat direct în salvarea și educarea copiilor, a modelat cultura urbană și memoria orașului, lăsând Iașul mai puternic, mai empatic și mult mai urban decât l-a găsit. 

Maura ANGHEL

Adauga comentariul tau

Nume:

E-mail:

Comentariu:

Security Code
Imagine noua

ULTIMA ORA
Supărarea lui Gigi Becali, după meciul din Kosovo: ”Nu putem face”

10:56

Supărarea lui Gigi Becali, după meciul din Kosovo: ”Nu putem face”

Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!

10:41

Vacanța în Grecia, transformată în coșmar! S-au trezit cu mașina „spartă“ pe o plajă din Thassos!

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

10:36

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

Alertă meteo în minivacanța de Sfânta Maria. Coduri portocaliu și galben de caniculă pentru jumătate de țară

10:33

Alertă meteo în minivacanța de Sfânta Maria. Coduri portocaliu și galben de caniculă pentru jumătate de țară

Prințesa care a zguduit Iașul. Sculptoriță, salvator de orfani și arhitectă a memoriei urbane

10:15

Prințesa care a zguduit Iașul. Sculptoriță, salvator de orfani și arhitectă a memoriei urbane

Salvează o viață cu un bilet! Iașul găzduiește un festival caritabil pentru animalele fără stăpân

10:00

Salvează o viață cu un bilet! Iașul găzduiește un festival caritabil pentru animalele fără stăpân

Generația cu două lumi. Tinerii din Iași care trăiesc local, dar muncesc global

09:42

Generația cu două lumi. Tinerii din Iași care trăiesc local, dar muncesc global

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile

09:40

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

09:00

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august

08:50

La ce oră se vor întâlni Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august

Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin

08:49

Rubio dă din casă și spune ce urmărește să obțină, de fapt, Trump la întâlnirea cu Putin

25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului

08:47

25% șanse de eșec: În acest caz, Trump spune că își va vedea de conducerea SUA, sugerând că nu se va mai implica în soluționarea războiului

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

08:46

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

Proeuropenii au reușit să ne distrugă complet: Suntem campioni la inflație, deficit bugetar și dobânzi. Datoria publică va exploda

08:45

Proeuropenii au reușit să ne distrugă complet: Suntem campioni la inflație, deficit bugetar și dobânzi. Datoria publică va exploda

Trump și Putin vor împărți Ucraina vineri – România nu a fost chemată să semneze declarația liderilor Europei

08:44

Trump și Putin vor împărți Ucraina vineri – România nu a fost chemată să semneze declarația liderilor Europei

Departamentul de Stat al SUA desființează mitul influenței ruse în alegerile prezidențiale din România și critică dur anularea scrutinului: O restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică, de o natură şi severitate fără precedent

08:43

Departamentul de Stat al SUA desființează mitul influenței ruse în alegerile prezidențiale din România și critică dur anularea scrutinului: O restricţie nejustificată a libertăţii de exprimare politică, de o natură şi severitate fără precedent

Guvernul Bolojan vrea să impună un capital social de 8.000 de lei pentru SRL-uri, o creștere de 40 ori! Majoritatea SRL-urilor sunt autohtone

08:42

Guvernul Bolojan vrea să impună un capital social de 8.000 de lei pentru SRL-uri, o creștere de 40 ori! Majoritatea SRL-urilor sunt autohtone

Patrule înarmate de jandarmi au început să apară în București: Oamenii spun că sistemului îi e frică de eventualele mișcări sociale și încearcă să inducă teama în popor | Cum justifică Jandarmeria prezența personalului cu armele la vedere?

08:40

Patrule înarmate de jandarmi au început să apară în București: Oamenii spun că sistemului îi e frică de eventualele mișcări sociale și încearcă să inducă teama în popor | Cum justifică Jandarmeria prezența personalului cu armele la vedere?

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

08:36

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

Tăieri de 205 milioane lei din bugetul autostrăzii Bacău – Pașcani

08:00

Tăieri de 205 milioane lei din bugetul autostrăzii Bacău – Pașcani

Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!

08:00

Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

07:55

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

07:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Din 2026, profesioniștii vor plăti CASS la 90 de salarii minime. Taxă uriașă pentru PFA-uri, medici, avocați și IT-iști

07:50

Din 2026, profesioniștii vor plăti CASS la 90 de salarii minime. Taxă uriașă pentru PFA-uri, medici, avocați și IT-iști

Ieșenii care trăiesc ca în filme SF -- își măsoară sănătatea cu gadgeturi și își comandă meniul după ADN

07:47

Ieșenii care trăiesc ca în filme SF -- își măsoară sănătatea cu gadgeturi și își comandă meniul după ADN

Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași

07:45

Parcul fără arbori, în chinurile facerii, la Iași

Iașul intră în liga mare a turismului. Capitala Moldovei va avea o Organizație de Management al Destinației cu puteri extinse și strategie pe bani grei

07:45

Iașul intră în liga mare a turismului. Capitala Moldovei va avea o Organizație de Management al Destinației cu puteri extinse și strategie pe bani grei

Poliţiştii ieșeni, trimiși să evite haosul din minivacanţă

07:40

Poliţiştii ieșeni, trimiși să evite haosul din minivacanţă

Controversă în jurul admiterii la liceu pentru elevii Şcolii din spital

07:35

Controversă în jurul admiterii la liceu pentru elevii Şcolii din spital

Horoscopul Zilei

06:00

Horoscopul Zilei

Spunem sau nu spunem „La mulți ani” de Sfânta Maria?

21:36

Spunem sau nu spunem „La mulți ani” de Sfânta Maria?

Euro s-a apropiat de pragul de 5,06 lei

21:30

Euro s-a apropiat de pragul de 5,06 lei

Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție

20:48

Ministerul Justiţiei modifică Legea insolvenţei. Măsurile drastice anunțate de instituție

Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de milioane de lei

20:28

Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de milioane de lei

Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său

20:18

Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său

Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49

20:15

Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49

O învățătoare din Timiș a murit tragic, la scurt timp după ce a aflat că va fi dată afară

18:29

O învățătoare din Timiș a murit tragic, la scurt timp după ce a aflat că va fi dată afară

Tragedie la Târgu Frumos: autoturism cuprins de flăcări după ce a fost lovit de un TIR

17:14

Tragedie la Târgu Frumos: autoturism cuprins de flăcări după ce a fost lovit de un TIR

Proseco sau Prosecco? De ce scrierea greșită devine din ce în ce mai folosită (și ce ar trebui să știi despre acest vin spumant)

16:43

Proseco sau Prosecco? De ce scrierea greșită devine din ce în ce mai folosită (și ce ar trebui să știi despre acest vin spumant)

Finalizarea proiectului: S.C. Metcon S.R.L.,

15:20

Finalizarea proiectului: S.C. Metcon S.R.L.,

Cum îți organizezi eficient o călătorie de afaceri? 6 recomandări

13:49

Cum îți organizezi eficient o călătorie de afaceri? 6 recomandări

Cum să alegi lungimea perfectă a fustei pentru evenimentul tău?

13:39

Cum să alegi lungimea perfectă a fustei pentru evenimentul tău?

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

12:52

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

12:52

Tinerii din Iași dau peste cap piața muncii. Joburi fără CV, direct din comunități online

Întoarcerea prădătorului uitat. Vânturelul mic cuibărește din nou în România, după 125 de ani

12:47

Întoarcerea prădătorului uitat. Vânturelul mic cuibărește din nou în România, după 125 de ani

Adrian Axinia (europarlamentar AUR): 'America nu mai are încredere în România lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan'

12:34

Adrian Axinia (europarlamentar AUR): 'America nu mai are încredere în România lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan'

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată pentru SC FIDES EXPRESS SRL

12:22

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată pentru SC FIDES EXPRESS SRL"

Pe câmpuri au apărut iepuri Frankenstein: Arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază toți oamenii

12:21

Pe câmpuri au apărut iepuri Frankenstein: Arată cu adevărat înfricoșător. Virusul care terifiază toți oamenii

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

12:20

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

11:32

Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Salvează o viață cu un bilet! Iașul găzduiește un festival caritabil pentru animalele fără stăpân
15/08/2025 10:00

Salvează o viață cu un bilet! Iașul găzduiește un festival caritabil pentru animalele fără stăpân

Două zile de stand-up, concerte, dans si magie in Amfiteatrul Palas, cu un scop care depăseste distractia: strangerea de fonduri pentru salvarea cainilor si pisicilor abandonate. În weekendul 16-17 aug ...

Generația cu două lumi. Tinerii din Iași care trăiesc local, dar muncesc global
15/08/2025 09:42

Generația cu două lumi. Tinerii din Iași care trăiesc local, dar muncesc global

La ora 8:30, Ioana, 27 de ani, isi bea cafeaua intr-o mică bucătărie dintr-un apartament de pe Independentei. Lumina se strecoară prin storuri, iar pe masă stă deschis un laptop pe care clipeste un mesaj ...

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile
15/08/2025 09:40

Adormirea Maicii Domnului, ziua în care nu se aprind focurile

Pe 15 august, crestinii ortodocsi prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular ca Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai puternice sărbători ale anului bisericesc. Este ziua in care credinciosii ...

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet
15/08/2025 08:46

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

În spitalele din Iaşi medicii văd prea des fete tinere, mame, fiice şi surori invinse de o boală care putea fi prevenită. Cancerul de col uterin, provocat in cele mai multe cazuri de infecţia cu vir ...

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier
15/08/2025 08:36

„Doctor Google” îmbolnăvește Iașul. Cursa periculoasă dintre internet și medicul din cartier

Într-o cafenea din centrul Iasului, Maria, 34 de ani, isi bea cafeaua cu telefonul pe masă. Pe ecran, o fereastră de browser plină cu intrebări: „durere in piept noaptea cauze”, „res ...

Tăieri de 205 milioane lei din bugetul autostrăzii Bacău – Pașcani
15/08/2025 08:00

Tăieri de 205 milioane lei din bugetul autostrăzii Bacău – Pașcani

* „Iasul riscă să rămană izolat incă cinci-sase ani dacă Autostrada Moldovei se blochează”, sustin expertii in politici regionale * dacă banii nu vin la timp, lucrările pe tronsonul Bacău ...

Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!
15/08/2025 08:00

Premieră pe piața auto din Iași: Dacia n-a reușit să vândă niciun autoturism electric!

* cea mai imbucurătoare veste vine insă din segmentul de autoturisme noi: 492 de masini au fost inmatriculate in premieră la Iasi, in iulie, un record absolut pentru judet * această tendintă confirmă apet ...

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor
15/08/2025 07:55

Emoția, noua monedă locală a ieșenilor

În serile de vară, mesele multor restaurante din Iasi, cu meniu minimalist si preturi peste media orasului, sunt ocupate. Prin comparatie, in alte magazine vanzătorii se sprijină de tejghea, numărand ...

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
15/08/2025 07:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Într-o sală plină de lumina diminetii, vocile copiilor se amestecă intr-un murmur plin de curiozitate. Pe masă, pixurile stau cuminti, pregătite să fie martore ale unei aventuri care nu seamănă cu ...

Din 2026, profesioniștii vor plăti CASS la 90 de salarii minime. Taxă uriașă pentru PFA-uri, medici, avocați și IT-iști
15/08/2025 07:50

Din 2026, profesioniștii vor plăti CASS la 90 de salarii minime. Taxă uriașă pentru PFA-uri, medici, avocați și IT-iști

Ministerul Finantelor sustine că această modificare este necesară pentru a aduce mai multi bani la bugetul sănătătii si pentru a reduce diferenta de taxare dintre salariati si independenti. În reali ...

Economie
COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

COMUNICAT DE PRESA PNRR: Fonduri pentru Romania reformata - Digitalizarea activitatii intreprinderii SC FIDES EXPRESS SRL -

Sport
FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

FCSB, CFR și U Craiova știu cu cine vor juca în play-off-ul din Europa și Conference League

Sanatate
CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele

CNAS și furnizorii își pasează vina. Pacienții plătesc analizele

Aboneaza-te la cele mai noi stiri din Regiunea Moldovei