Programul „Masă sănătoasă” continuă. O masă gratuită – o șansă pentru elevii din Iași

* Ministerul Educației a decis să mențină Programul Național „Masă sănătoasă” și în 2025, cu peste 500.000 de copii deja incluși * pentru mii de elevi din Iași și din comunități vulnerabile, masa oferită la școală nu este doar hrană — este un motiv real să rămână la școală

Ministerul Educației confirmă că Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS) nu doar continuă, ci vine asigurat cu finanțare și indicatori clari. Potrivit Legii 141/2025, plafonul de un milion de beneficiari a fost menținut, deși el nu a fost niciodată atins. În 2024–2025, programul acoperă aproximativ 533.907 de copii - o creștere față de cei 522.341 incluși în anii anteriori - cu alocări directe de 15 lei pe zi per elev, garantate și pentru 2025.

Impact real în țară și în Iași

România are una dintre cele mai ridicate rate de abandon școlar timpuriu din UE: în 2024, 16,8% dintre tinerii de 18–24 de ani nu erau în sistemul educațional sau de formare. În mediul rural, un copil din trei a abandonat școala, iar circa 700.000 de tineri de 3–23 de ani nu sunt înscriși deloc în vreo formă de învățământ.

Și la nivel local, situația este îngrijorătoare: în județul Iași, s-au înregistrat peste 387 de abandonuri școlare într-un singur an, echivalentul unui copil pe zi.

Programul „Masă sănătoasă” nu este doar un ajutor alimentar, ci și o formă de educație socială care arată că statul nu a uitat copiii. În comunitățile afectate de sărăcie și de decalaje uriașe între urban și rural, o masă caldă oferită zilnic poate fi elementul decisiv care îi ține pe elevi în sistemul educațional. Programul nu e doar popular — este strategic în lupta contra abandonului școlar. În Iași, unde cifrele sunt îngrijorătoare, astfel de inițiative fac diferența dintre carte și renunțare.

Clara DIMA