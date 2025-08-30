Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități

Un caz de rabie depistat la o bovină din comuna Negrești, județul Neamț, a declanșat stare de alertă sanitar-veterinară. Autoritățile au impus măsuri stricte de control, vaccinare și supraveghere a animalelor domestice și sălbatice, pentru a preveni extinderea bolii.

Un focar periculos de rabie a fost confirmat în comuna Negrești, Neamț, după ce o bovină a fost depistată pozitiv. Boala, fatală pentru animale și cu risc major pentru oameni, a determinat autoritățile să activeze rapid planul de intervenție.

Conform Direcției Sanitar-Veterinare, toate animalele din localitate urmează să fie vaccinate, iar exemplarele care au intrat în contact cu bovina infectată sunt plasate sub strictă supraveghere. Câinii și pisicile vor fi monitorizați atent, iar circulația lor în zonă va fi controlată.

Pericolul nu se limitează la animalele domestice. Echipe mixte vor patrula și în habitatele sălbatice pentru a urmări vulpile și șacalii, vectori principali ai rabiei. În același timp, Primăria Negrești anunță campanii de informare a populației și intensificarea acțiunilor de gestionare a câinilor fără stăpân.

Direcția de Sănătate Publică Neamț a fost sesizată pentru a identifica toate persoanele care ar fi putut intra în contact cu animalul bolnav. Acestea vor fi îndrumate către tratament profilactic, singura măsură de protecție împotriva bolii. Proprietarul bovinei și animalele din gospodăria sa au fost deja vaccinate preventiv.

Prefectura Neamț trage un semnal de alarmă și le cere fermierilor să respecte cu strictețe vaccinarea antirabică obligatorie. Orice suspiciune trebuie raportată de urgență medicului veterinar, pentru a evita un scenariu de răspândire necontrolată.

Rabia, odată instalată, nu mai are tratament. Singura armă este prevenția – prin vaccin și vigilență.