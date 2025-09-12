Radarele vor fi „pensionate”. CNAIR montează camere care calculează viteza medie de deplasare!

România intră într-o nouă etapă în privința siguranței rutiere. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează un proiect ambițios de monitorizare a traficului, prin instalarea a 400 de camere video inteligente pe principalele drumuri naționale și autostrăzi.

Aceste camere nu vor funcționa ca radarele clasice, care surprind viteza într-un singur punct, ci vor calcula și viteza medie de deplasare pe o anumită secțiune de drum. Dacă media depășește limita legală, șoferul va primi amenda direct acasă.

Sistemul este parte a platformei naționale e-Sigur, dezvoltată pentru a reduce numărul mare de accidente de pe șoselele României.

Fiecare punct de control va fi dotat cu un radar omologat, care detectează viteza instantanee, un sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare, o conexiune directă la baza de date națională.

Camerele vor funcționa în rețea. Asta înseamnă că un vehicul înregistrat la o primă cameră, să zicem la ieșirea din Târgu Frumos, va fi din nou detectat la o altă cameră, de exemplu la intrarea în Lețcani. Dacă distanța de aproximativ 30 km este parcursă mai repede decât timpul minim permis de limita de viteză (70 km/h – adică circa 25 de minute), sistemul va calcula o viteză medie ilegală și va genera automat sancțiunea. Astfel, nu va mai fi posibilă „fentarea” radarelor prin încetinirea vitezei doar în dreptul lor.

Statisticile arată că România se află, an de an, pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul de accidente rutiere mortale raportat la populație. Viteza excesivă este printre principalele cauze.

În județul Iași, DN2 și DN28 sunt drumuri cu risc ridicat, unde accidentele grave sunt aproape săptămânale. Traficul greu, lipsa autostrăzilor și comportamentul imprudent al șoferilor transformă aceste șosele în adevărate capcane. „Un sistem de monitorizare a vitezei medii ar putea salva vieți. Mulți șoferi reduc viteza doar la radare și apoi accelerează imediat. Cu aceste camere, respectarea limitelor va fi obligatorie pe întreaga secțiune”, explică un ofițer din cadrul Poliției Rutiere Iași.

Deocamdată, proiectul se află în faza de montaj și testare. Camerele nu sunt încă operaționale, dar amplasamentele preliminare au fost deja stabilite. Primele sisteme ar putea intra în funcțiune începând cu 2026, iar până la finalul deceniului întreaga rețea ar urma să fie activă.

Autoritățile spun că sistemul va fi integrat cu infrastructura rutieră nouă: pe autostrăzile aflate în construcție, cum este și A8 – Autostrada Moldovei, camerele inteligente de supraveghere sunt deja prevăzute în proiect. Daniel BACIU