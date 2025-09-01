Radu Afrim duce Iașul la Constanța: două spectacole puternice ale Teatrului Național, invitate la SEAS 2025

* la început de septembrie, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași își exportă creațiile semnate de Radu Afrim pe scena de la malul mării * două producții remarcabile, „Zi de bucurie” și „Orașul cu fete sărace”, intră în programul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului (SEAS) de la Constanța, unul dintre cele mai mari evenimente culturale ale toamnei

Iașul teatral traversează țara și cucerește Constanța. Două spectacole semnate de Radu Afrim la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași au fost selectate în programul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului – SEAS 2025, eveniment major organizat de Teatrul de Stat Constanța, care se desfășoară între iulie și septembrie și aduce în fața publicului peste 80 de evenimente.

Pe 4 septembrie, publicul constănțean va avea ocazia să vadă „Zi de bucurie” de Arne Lygre, cea mai recentă producție a regizorului, prezentată inițial pe scena alternativă Teatru³ din Iași, în cadrul microstagiunii aniversare „Zilele Teatrului Național Iași”. Montarea, cu o distribuție impresionantă din care fac parte Pușa Darie, Tatiana Ionesi, Cosmin Maxim și Haruna Condurache, propune un univers complex, cu o estetică vizuală și sonoră inconfundabilă. Spectacolul a adus deja Naționalului ieșean două nominalizări importante la Premiile UNITER 2025.

În seara următoare, pe 5 septembrie, tot la Constanța, va fi jucat „Orașul cu fete sărace”, adaptare realizată de Radu Afrim după nuvelele lui Radu Tudoran. Spectacolul, prezentat în premieră la Iași în 2020 și distins cu Premiul UNITER pentru cea mai bună actriță în rol secundar (Diana Vieru), rămâne una dintre producțiile de referință ale teatrului ieșean. Cu o distribuție numeroasă și o scenografie semnată de Cosmin Florea, montarea surprinde fragilitatea și rezistența personajelor feminine într-un oraș care le strivește și le transformă.

Prezența celor două spectacole la SEAS 2025 confirmă poziția solidă a Naționalului ieșean pe harta culturală a țării și aduce din nou în prim-plan stilul vizionar al lui Radu Afrim, regizor care provoacă mereu publicul prin imagini puternice, construcții scenice inovatoare și teme actuale.

Iașul, oraș universitar și cultural prin excelență, își reafirmă astfel rolul de pol al creativității teatrale din România. Iar Constanța, prin SEAS, devine o scenă de întâlnire a celor mai relevante voci artistice ale momentului.

Maura ANGHEL