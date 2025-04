Războiul din CNIR capătă proporții: Urtoi, acuzat de trafic de influență și santaj!

După ce au reușit să-l înlăture de la conducerea Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, cei din conducerea instituției vor mai mult. Așa se face că, pe nepusă masă, Cătălin Urtoi a fost acuzat, în mod oficial, „de trafic de influență și șantaj”.

„Am fost reclamat la unele instituții și se încearcă să mi se închidă gura! Vă dați seama în ce țară trăim?! Iată două fraze scrise de mine pe facebook și care reprezintă probe împotriva mea: Îi pun în vedere Directorului General CNIR, dl Gabriel Budescu să transmită imediat către CA tronsonul Letcani-Ungheni. Terminați cu prostiile și jocurile de culise! Iașul are nevoie urgentă de această autostradă. Aștept în acest sens și o IMPLICARE clară cu privire la această situație a celor din PSD Iași, dl deputat Bogdan Cojocaru și dl deputat Maricel Popa, care prin poziția lor politică pot să transmită d-lui ministru Sorin Grindeanu această dorință a ieșenilor.... Această postare a fost încadrată la TRAFIC DE INFLUENȚĂ, de către directorul general CNIR! Și 2. DEBLOCAȚI tronsonul Lețcani-Ungheni dacă sunteți PATRIOȚI și vă doriți o regiune a Moldovei DEZVOLTATĂ! Arătați RESPECT față de regiunea Moldovei și față de moldoveni. Doar în această situație mă mai gândesc dacă să fac un pas înapoi.. Această postare a fost încadrată la ȘANTAJ, de către directorul general CNIR! Este de noaptea minții ce pățesc în aceste zile”, a transmis Cătălin Urtoi, care solicită sprijinul ieșenilor și nu numai pentru nedreptățile la care este supus.

„Sunt acuzat de trafic de influența și șantaj, după trei ani de navetă cu trenul Iași - București, cu o indemnizație de 5.000 lei net, pe care nici pe aceea nu o mai primesc de trei luni, de către un director general care are o remunerație de 7.000 euro net și care blochează de câteva luni tronsonul Lețcani - Ungheni! Sunt acuzat de trafic de influența și șantaj că lupt pentru un proiect de interes național! Sunt singurul ieșean care are o poziție importantă în compania CNIR, o companie care printre alte proiecte are în portofoliu și o parte din Autostrada Unirii-A8, inclusiv tronsonul Lețcani - Ungheni... Dar merg înainte, în primul rând pentru promisiunea făcută ieșenilor și moldovenilor. Sper să nu rămân singur în acest demers al meu”, a precizat Cătălin Urtoi. Carmen DEACONU