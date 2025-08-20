Stiri
Windows 11 ajunge și pe calculatoare vechi, fără cerințele de securitate obligatorii
PUZ pentru extinderea infrastructurii de tramvai prin Piața Unirii, pus în dezbatere publică / Prelungire cu aproximativ 0,9 km a liniei 32 (Dealul Mitropoliei) și conectare cu linia 21 (Strada Sfânta Vineri)
Târgul EXCELSIOR de la Palas îi întâmpină pe elevi cu tot ce au nevoie pentru noul an școlar: rechizite, produse de papetărie, manuale, dar și alte surprize
FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
Vrei să cumperi un apartament în Sibiu? Vezi la ce trebuie să fii atent
Scandal în industria apei minerale. Cum contravin unele branduri reglementărilor europene
Comunicat finalizare proiect „Reabilitare termică școli municipiul Iasi, judetul Iași – Liceul Tehnologic de Transporturi și de Construcții" - Numele beneficiarului proiectului: UAT Municipiul Iași
Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
Trump vine cu vești bune pentru Zelenski: SUA ar putea oferi sprijin aerian Ucrainei în cadrul acordului de pace
Scandal la extragerile pentru Cupa României - Acuzații de măsluire a bilelor, reacție vehementă a FRF
Recorduri pe piața imobiliară din București și Cluj, prăbușire la Iași

1imobiliare

20-08-2025 17:58

Piața rezidențială din România a trăit în iulie unul dintre cele mai dinamice episoade din ultimii ani. Eliminarea cotei reduse de TVA și creșterea TVA standard de la 19% la 21%, intrată în vigoare la 1 august, a declanșat o adevărată cursă contra-cronometru pentru cumpărătorii de locuințe.

Potrivit analizei Colliers România, în Capitală s-au vândut în iulie puțin peste 5.000 de apartamente – a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate. Aproape jumătate dintre tranzacții s-au concentrat în Sectoarele 3 și 6, confirmând aceste zone ca poli ai dezvoltării imobiliare.

În Cluj-Napoca, febra cumpărătorilor a adus peste 1.000 de tranzacții, cel mai mare volum din ultimii trei ani și jumătate. Specialiștii spun că orașul rămâne magnetul imobiliar al Transilvaniei, în ciuda prețurilor foarte ridicate.

Iașul, codaș la tranzacții

Dacă Bucureștiul și Clujul au doborât recorduri, în Iași piața a intrat pe o pantă descendentă abruptă. În primele șapte luni din 2025, numărul tranzacțiilor rezidențiale din Capitala Moldovei a scăzut cu 25% față de aceeași perioadă din 2024 – cea mai mare scădere dintre marile orașe ale României. „Cererea din Iași este vizibil mai slabă decât în anii trecuți. Motivele țin atât de contextul economic general, cât și de nivelul de venituri, care nu ține pasul cu ritmul scumpirilor. Dacă la Cluj salariile mari amortizează șocul, în Iași, presiunea pe bugetele familiale este mult mai mare”, explică un consultant local în imobiliare.

Specialiștii avertizează că vârful spectaculos din iulie va fi greu de repetat în lunile următoare. Creșterea TVA, noile taxe și încetinirea economiei vor pune presiune pe cerere. Dezvoltatorii din Iași anunță că vor încerca să absoarbă parțial șocul fiscal, dar în condițiile unor costuri de construcție în creștere și a unor vânzări mai slabe, marjele sunt deja foarte mici.

În plus, cumpărătorii devin tot mai atenți la costurile totale de întreținere – de la facturile la energie până la impozitele mai mari pe proprietate. Pentru mulți tineri, dilema dintre a cumpăra sau a rămâne în chirie devine mai actuală ca oricând.

Deși Iașul rămâne unul dintre cele mai mari centre universitare și are o populație tânără, capabilă să alimenteze cererea de locuințe noi, piața imobiliară locală traversează o perioadă de stagnare. „Oferta există, proiecte rezidențiale se construiesc în continuare în zona metropolitană, dar oamenii ezită. Atât timp cât veniturile nu cresc în ritmul prețurilor, vom vedea tot mai multe tranzacții amânate sau chiar abandonate”, conchide un analist ieșean din domeniu.

Cumpărători pe ultima sută de metri

Până la 1 august, mii de familii din întreaga țară au semnat precontracte pentru a beneficia de cota redusă de TVA, în condițiile în care livrarea locuinței trebuie să aibă loc până la 1 august 2026. În mod tradițional, astfel de vârfuri de vânzări erau înregistrate în luna decembrie, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor fiscale de la 1 ianuarie. De această dată însă, schimbarea regulilor în plin an a forțat cumpărătorii și dezvoltatorii să accelereze tranzacțiile. „Această schimbare de calendar a creat o fereastră bruscă de oportunitate, iar piața a reacționat imediat. Practic, în iulie am asistat la un val de tranzacții care, altfel, s-ar fi întins până spre finalul anului”, a explicat Gabriel Blăniță, director asociat la Colliers România.

Un detaliu important: cei mai mulți clienți din iulie au fost persoane care și-au cumpărat locuințe pentru a se muta, nu investitori. Din 2023, legea limitează achizițiile cu TVA redus la o singură proprietate, ceea ce a scos de pe piață o bună parte dintre speculatori. Daniel BACIU

 

 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
PF, vand casa + teren la 3 km de Iasi, Vladiceni, cu toate utilitatile, toate actele in regula. # 0747787502
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Sfaturi de la psihologi. Cum să îți pregătești copilul pentru startul noului an școlar
20/08/2025 18:01

Sfaturi de la psihologi. Cum să îți pregătești copilul pentru startul noului an școlar

* „Presiunea din sistemul de invătămant din Romania este destul de mare, avand in vedere că incă există acea competitivitate, care nu este neapărat una sănătoasă. Deci, părintii trebuie să se i ...

Pompierii ieșeni, solicitați să salveze viața unui câine
20/08/2025 18:01

Pompierii ieșeni, solicitați să salveze viața unui câine

Pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi au fost solicitaţi să intervină in municipiul Iasi, Şoseaua Bucium, pentru salvarea unui caine care a căzut intr-un canal care are o adanci ...

Iașul, model de succes european: locul 3 la nivel național în atragerea fondurilor europene
20/08/2025 18:00

Iașul, model de succes european: locul 3 la nivel național în atragerea fondurilor europene

Judetul Iasi confirmă rolul de motor al dezvoltării in regiunea Moldovei si reuseste o performantă remarcabilă la nivel national: locul al treilea in clasamentul atragerii fondurilor europene, după Bucures ...

Pensionarii care rămân în activitate își vor pierde pensia
20/08/2025 17:59

Pensionarii care rămân în activitate își vor pierde pensia

O nouă măsură se pregăteste să lovească direct in pensionari. Ministerul Muncii a trimis către Guvern un proiect de ordonantă de urgentă care prevede că persoanele iesite la pensie, dar care continuă ...

Situație cel puțin ciudată pentru Salubris
20/08/2025 17:58

Situație cel puțin ciudată pentru Salubris

 * in ultimele luni, Salubris SA s-a confruntat cu mai multe probleme din cauza cetătenilor neglijenti sau rău intentionati * mai multe puncte gospodăresti din capitala Moldovei au fost incendiate accid ...

Târgul EXCELSIOR de la Palas îi întâmpină pe elevi cu tot ce au nevoie pentru noul an școlar: rechizite, produse de papetărie, manuale, dar și alte surprize
20/08/2025 16:16

Târgul EXCELSIOR de la Palas îi întâmpină pe elevi cu tot ce au nevoie pentru noul an școlar: rechizite, produse de papetărie, manuale, dar și alte surprize

Targul EXCELSIOR de la Palas ii intampină pe elevi cu tot ce au nevoie pentru noul an scolar: rechizite, produse de papetărie, manuale, dar si alte surprize Atriumul Palas devine o „librărie uriasă&r ...

Singura statuie a lui Petru Poni, salvată în ultimul moment după decenii de nepăsare
20/08/2025 15:55

Singura statuie a lui Petru Poni, salvată în ultimul moment după decenii de nepăsare

Într-un oras care isi proclamă la fiecare pas titlul de capitală a culturii, uitarea muscă adanc din memoria celor care i-au ridicat prestigiul. Petru Poni, unul dintre cei mai importanti savanti roman ...

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști
20/08/2025 15:53

FOTO -- O vară cu pixul în mână. Cum se vede lumea prin ochii micilor jurnaliști

Într-o sală plină de lumina diminetii, vocile copiilor se amestecă intr-un murmur plin de curiozitate. Pe masă, pixurile stau cuminti, pregătite să fie martore ale unei aventuri care nu seamănă cu ...

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași
20/08/2025 13:27

Prețul carburanților, astăzi, în toate benzinăriile din Iași

7.57 lei/l motorină – 7,29 lei/l benzină - Socar (Str. Splai Bahlui) 7.59 – 7,31 - Petrom (B-dul Nicolae Iorga) 7.60 – 7,32 - Petrom (str. Colonel Langa) 7.60 – 7,32 - Petrom (Cal ...

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim
20/08/2025 12:52

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

Ceea ce in urmă cu cativa ani părea o revolutie in sprijinul mediului de afaceri – posibilitatea de a infiinta o firmă cu un capital social de doar 1 leu – va dispărea definitiv. Ministerul Fina ...

