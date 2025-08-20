Recorduri pe piața imobiliară din București și Cluj, prăbușire la Iași

Piața rezidențială din România a trăit în iulie unul dintre cele mai dinamice episoade din ultimii ani. Eliminarea cotei reduse de TVA și creșterea TVA standard de la 19% la 21%, intrată în vigoare la 1 august, a declanșat o adevărată cursă contra-cronometru pentru cumpărătorii de locuințe.

Potrivit analizei Colliers România, în Capitală s-au vândut în iulie puțin peste 5.000 de apartamente – a treia cea mai bună performanță din ultimii doi ani și jumătate. Aproape jumătate dintre tranzacții s-au concentrat în Sectoarele 3 și 6, confirmând aceste zone ca poli ai dezvoltării imobiliare.

În Cluj-Napoca, febra cumpărătorilor a adus peste 1.000 de tranzacții, cel mai mare volum din ultimii trei ani și jumătate. Specialiștii spun că orașul rămâne magnetul imobiliar al Transilvaniei, în ciuda prețurilor foarte ridicate.

Iașul, codaș la tranzacții

Dacă Bucureștiul și Clujul au doborât recorduri, în Iași piața a intrat pe o pantă descendentă abruptă. În primele șapte luni din 2025, numărul tranzacțiilor rezidențiale din Capitala Moldovei a scăzut cu 25% față de aceeași perioadă din 2024 – cea mai mare scădere dintre marile orașe ale României. „Cererea din Iași este vizibil mai slabă decât în anii trecuți. Motivele țin atât de contextul economic general, cât și de nivelul de venituri, care nu ține pasul cu ritmul scumpirilor. Dacă la Cluj salariile mari amortizează șocul, în Iași, presiunea pe bugetele familiale este mult mai mare”, explică un consultant local în imobiliare.

Specialiștii avertizează că vârful spectaculos din iulie va fi greu de repetat în lunile următoare. Creșterea TVA, noile taxe și încetinirea economiei vor pune presiune pe cerere. Dezvoltatorii din Iași anunță că vor încerca să absoarbă parțial șocul fiscal, dar în condițiile unor costuri de construcție în creștere și a unor vânzări mai slabe, marjele sunt deja foarte mici.

În plus, cumpărătorii devin tot mai atenți la costurile totale de întreținere – de la facturile la energie până la impozitele mai mari pe proprietate. Pentru mulți tineri, dilema dintre a cumpăra sau a rămâne în chirie devine mai actuală ca oricând.

Deși Iașul rămâne unul dintre cele mai mari centre universitare și are o populație tânără, capabilă să alimenteze cererea de locuințe noi, piața imobiliară locală traversează o perioadă de stagnare. „Oferta există, proiecte rezidențiale se construiesc în continuare în zona metropolitană, dar oamenii ezită. Atât timp cât veniturile nu cresc în ritmul prețurilor, vom vedea tot mai multe tranzacții amânate sau chiar abandonate”, conchide un analist ieșean din domeniu.

Cumpărători pe ultima sută de metri

Până la 1 august, mii de familii din întreaga țară au semnat precontracte pentru a beneficia de cota redusă de TVA, în condițiile în care livrarea locuinței trebuie să aibă loc până la 1 august 2026. În mod tradițional, astfel de vârfuri de vânzări erau înregistrate în luna decembrie, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor fiscale de la 1 ianuarie. De această dată însă, schimbarea regulilor în plin an a forțat cumpărătorii și dezvoltatorii să accelereze tranzacțiile. „Această schimbare de calendar a creat o fereastră bruscă de oportunitate, iar piața a reacționat imediat. Practic, în iulie am asistat la un val de tranzacții care, altfel, s-ar fi întins până spre finalul anului”, a explicat Gabriel Blăniță, director asociat la Colliers România.

Un detaliu important: cei mai mulți clienți din iulie au fost persoane care și-au cumpărat locuințe pentru a se muta, nu investitori. Din 2023, legea limitează achizițiile cu TVA redus la o singură proprietate, ceea ce a scos de pe piață o bună parte dintre speculatori. Daniel BACIU