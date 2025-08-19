Reforma încadrării în grad de handicap: criterii noi și controale mai dure

* pentru Iași, unde numărul persoanelor cu dizabilități este în creștere, noul sistem ar putea însemna acces mai rapid și mai corect la drepturile legale, dar și eliminarea cazurilor în care sprijinul statului este acordat pe nedrept

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pregătește o schimbare majoră în sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilități. Noul ministru de resort, Petre Florin Manole, a anunțat marți că, în perioada următoare, vor fi puse în transparență publică criterii noi de încadrare în grad de handicap și o metodologie clară, care să limiteze fraudele și abuzurile din sistem. „Reformăm sistemul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap! Această reformă va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”, a declarat ministrul Petre Florin Manole.

Acesta a recunoscut că, în timp, procedurile de evaluare au fost puternic afectate de abuzuri și fraude, situație care a dus la pierderea încrederii în instituții și la blocarea accesului la resurse pentru persoanele care chiar au nevoie de ele.

Potrivit ministrului, verificările efectuate în ultimii ani au scos la iveală o listă lungă de nereguli: dosare incomplete, lipsa unor documente de bază precum cereri, acte de identitate sau scrisori medicale; utilizarea unor parafe falsificate în dosarele depuse; persoane care figurau în sistemul informatic, dar pentru care nu existau documente fizice care să justifice deciziile; procente importante de dosare care nu respectau criteriile de încadrare.

În unele situații, dosarele au fost trimise spre cercetare penală, iar în altele s-au dispus reverificări. Ministrul a menționat chiar că, în anumite județe, jumătate dintre dosarele verificate nu aveau documente medicale la bază.

La nivelul județului Iași, situația este cu atât mai sensibilă cu cât Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) gestionează mii de dosare anual. În lipsa unor criterii unitare și a unei metodologii clare, evaluările au fost adesea contestate, iar suspiciunile de abuz nu au lipsit.

„Din păcate, și la Iași ne confruntăm cu aceeași problemă: persoane cu dizabilități reale se lovesc de birocrație, iar altele, cu dosare incomplete sau chiar false, ajung să beneficieze necuvenit de resurse. Este o situație care trebuie corectată urgent”, au declarat surse din cadrul sistemului local de asistență socială.

Ministerul promite că noile criterii și metodologia unitară vor fi publicate în transparență publică pentru consultare. Măsura este menită să asigure reducerea drastică a fraudei, uniformizarea evaluărilor la nivel național, protejarea resurselor publice și direcționarea lor către beneficiarii reali.

În paralel, se discută despre o digitalizare extinsă a procesului de evaluare și arhivare a documentelor, pentru a evita situațiile în care persoane apar în sistem fără documente justificative.

Reforma anunțată vine într-un context de presiune bugetară și de neîncredere generală în instituții. „Noile criterii și metodologia pe care le vom propune vor face ca toate aceste probleme să fie mult diminuate și, astfel, resursele publice să fie utilizate corespunzător”, a punctat ministrul Muncii. Carmen DEACONU