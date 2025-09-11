REGES-ONLINE devine obligatoriu. 30 septembrie, termenul limită care pune presiune pe angajatorii din Iași

* de la 1 octombrie 2025, vechiul REVISAL dispare, iar toate contractele de muncă trebuie operate exclusiv în REGES-ONLINE * angajatorii din Iași au termen până pe 30 septembrie să facă tranziția, altfel riscă amenzi de până la 20.000 de lei

Iașul, alături de întreaga țară, intră într-o etapă decisivă a digitalizării pieței muncii. 30 septembrie 2025 marchează ultima zi în care angajatorii mai pot utiliza sistemul clasic REVISAL. De la 1 octombrie, toate raportările privind contractele de muncă vor fi gestionate exclusiv prin REGES-ONLINE, noua platformă a Inspecției Muncii.

Tranziția nu este doar o formalitate birocratică, ci o obligație strictă. Angajatorii trebuie să își creeze conturi în sistem, să autentifice accesul prin identitate digitală și să verifice fiecare contract activ. Orice eroare sau lipsă de date poate atrage sancțiuni. În cazul în care firmele nu fac trecerea la timp, amenzile pot ajunge la 20.000 de lei. Mai mult, completarea incompletă a datelor din contracte este și ea sancționată, cu penalități între 5.000 și 10.000 de lei.

Blocaj iminent

La Iași, unde activează mii de companii mici și mijlocii, schimbarea vine cu o presiune suplimentară. Mulți angajatori se plâng deja de lipsa de resurse și de costurile legate de certificate digitale sau de instruirea personalului de resurse umane. „Este o avalanșă de obligații în care companiile mici riscă să se blocheze”, spun reprezentanți ai mediului de afaceri local.

Totuși, autoritățile susțin că trecerea la REGES-ONLINE este menită să simplifice și să transparentizeze evidența contractelor de muncă, să ofere acces rapid la date și să reducă birocrația. În teorie, platforma promite să elimine întârzierile și blocajele din sistem, dar în practică multe firme din Iași încă testează cum funcționează aplicația și se lovesc de probleme tehnice.

Inspectoratul Teritorial de Muncă din Iași a avertizat în repetate rânduri că termenul de 30 septembrie este ferm și nu va fi prelungit. „Firmele trebuie să înțeleagă că această tranziție este obligatorie, nu opțională. După 1 octombrie, toate operațiunile se fac exclusiv în REGES-ONLINE”, au precizat oficialii instituției.

Pentru orașul care se vrea capitală a digitalizării Moldovei, această schimbare este și un test al adaptabilității. Dacă marile companii din IT și corporațiile pot integra rapid noile proceduri, micii antreprenori din comerț, construcții sau servicii se află într-o cursă contra cronometru pentru a nu fi amendați.

Pe 30 septembrie, linia se trage: cine a trecut la REGES-ONLINE rămâne în zona de siguranță, cine nu – intră direct în vizorul sancțiunilor. Pentru angajatorii din Iași, această dată nu înseamnă doar o schimbare de platformă, ci un prag între legalitate și risc.

Dan DIMA