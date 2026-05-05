* profesorii care se transferă, se pretransferă sau se detașează în alt județ ar urma să primească plata gradației de merit de la noua unitate de învățământ, potrivit proiectului Ministerului Educației * la Iași, 314 profesori și angajați auxiliari primesc acest bonus

Gradațiile de merit 2026 vin cu reguli noi pentru cadrele didactice care se transferă, se pretransferă sau se detașează. Potrivit proiectului de metodologie pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării, plata gradației de merit ar urma să fie făcută de unitatea de învățământ la care profesorul ajunge să lucreze.

Prevederea este importantă pentru profesorii aflați în mobilitate, inclusiv pentru cei din Iași. Concret, dacă un cadru didactic beneficiar al gradației de merit se detașează, se transferă sau se pretransferă, bonusul salarial nu dispare automat, dar plata urmează noua unitate de învățământ.

În proiect se precizează că plata gradației de merit se realizează de unitatea sau unitățile de învățământ la care persoana s-a detașat, transferat sau pretransferat. Astfel, școala unde profesorul lucrează efectiv devine responsabilă pentru achitarea acestui drept salarial.

La Iași, 314 profesori și angajați auxiliari au fost admiși

La nivelul județului Iași, interesul pentru gradația de merit rămâne ridicat. În sesiunea 2025–2030, 314 cadre didactice și didactice auxiliare au fost admise pentru acordarea gradației de merit, potrivit listei finale publicate de ISJ Iași. Alte 117 solicitări apar ca respinse.

Cifrele arată o competiție consistentă pentru unul dintre cele mai importante bonusuri salariale din educație. Gradația de merit reprezintă 25% din salariul de bază și se acordă, prin concurs, pentru o perioadă de cinci ani.

Pentru profesorii din Iași, diferența financiară poate fi semnificativă, mai ales într-un sistem în care veniturile sunt puternic legate de vechime, grad didactic, normă și funcție. La nivel național, valoarea medie lunară a gradației a ajuns la 2.480 de lei în mai 2025, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației.

Gradația se păstrează, dar contează plafonul pe județ

Proiectul Ministerului Educației prevede că personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ sau în municipiul București, își păstrează gradația. Aceeași regulă se aplică și cadrelor didactice pretransferate sau transferate în alt județ.

Există însă o condiție importantă. Păstrarea gradației se face cu încadrarea în numărul maxim de gradații aprobat pentru județul în care profesorul s-a transferat, s-a pretransferat sau s-a detașat.

În cazul în care această încadrare nu este posibilă, acordarea gradației poate fi suspendată până la 31 august al anului școlar în curs. Plata ar putea fi reluată de la 1 septembrie, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de metodologie.

Ce înseamnă regula pentru școlile ieșene

Pentru școlile din Iași, schimbarea clarifică o zonă administrativă sensibilă. Dacă un profesor vine la o unitate de învățământ din județ cu o gradație obținută anterior, plata ar urma să fie gestionată de noua școală. Dacă un profesor pleacă din Iași într-un alt județ, responsabilitatea plății trece la unitatea unde acesta ajunge.

Regula poate conta în special în perioadele de mobilitate a personalului didactic, când au loc detașări, pretransferuri, transferuri sau schimburi de posturi. Pentru profesori, miza este ca un drept obținut prin concurs să nu fie blocat de schimbarea locului de muncă. Pentru școli, miza este o evidență mai clară a obligațiilor salariale.

Potrivit proiectului, gradațiile de merit acordate în sesiunea 2026 ar urma să intre în plată de la 1 septembrie 2026. Metodologia este încă în consultare publică, astfel că forma finală poate suferi modificări.

Teona SOARE