Rețea de traficanți destructurată. Patru arestări în Bacău, Ilfov și București într-un dosar de droguri de risc

Patru indivizi suspectați de implicare într-o rețea interjudețeană de trafic de droguri au fost reținuți preventiv pentru 30 de zile. Operațiunea a fost coordonată de Poliția din Bacău și vizează distribuția de substanțe interzise în mai multe zone din țară.





O operațiune coordonată de polițiștii din Bacău a dus la arestarea a patru persoane acuzate de trafic de droguri de risc. Suspecții, provenind din județele Bacău și Ilfov, dar și din Capitală, au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, după ce anchetatorii au documentat activitatea acestora într-o rețea care aproviziona mai multe zone din țară cu substanțe interzise

Potrivit unor surse judiciare, gruparea era activă de mai mult timp și desfășura transportul, depozitarea și livrarea drogurilor către consumatori sau intermediari locali. Acțiunea poliției a vizat simultan mai multe locații, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate probe relevante, inclusiv cantități de droguri și echipamente utilizate în ambalare și distribuție

Cei patru suspecți au fost prezentați instanței, care a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud noi rețineri, în contextul în care există indicii clare că gruparea are ramificații și în alte județe

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis că operațiunea a fost rezultatul unei colaborări între structurile locale de combatere a criminalității organizate, sprijinite de unități specializate din Ilfov și București

Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul DIICOT, iar acuzațiile vizează fapte grave prevăzute de legislația privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.