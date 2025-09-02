Rețelele de gaze și electricitate – 52 de firme se bat pe contractele pentru Moldova

* licitațiile aflate în derulare însumează peste 357 de milioane de euro și vizează atât înlocuirea și extinderea rețelelor de gaze, cât și lucrări de mentenanță și modernizări la infrastructura electrică * pentru județele Moldovei, unde gradul de racordare la rețeaua de gaze este printre cele mai scăzute din țară, aceste lucrări pot însemna mii de gospodării noi conectate la gaz metan

Compania care asigură distribuția gazelor naturale și a energiei electrice în nord-estul României - Delgaz Grid SA, pregătește investiții-record pentru modernizarea infrastructurii energetice. Licitațiile aflate acum în derulare însumează peste 357 de milioane de euro și vizează atât înlocuirea și extinderea rețelelor de gaze, cât și lucrări de mentenanță și modernizări la infrastructura electrică.

Una dintre licitațiile lansate de Delgaz Grid se referă la înlocuirea conductelor și racordurilor și realizarea de noi distribuții de gaze naturale pe întreg teritoriul României. Procedura a atras 38 de ofertanți, iar valoarea maximă a acordului-cadru este estimată la 1,25 miliarde de lei (aproximativ 250 de milioane de euro).

Lucrările vor fi împărțite în patru mari zone – Est, Vest, Sud și Nord –, fiecare cu un buget estimat la peste 300 de milioane de lei.

Pentru Moldova, contractele din Lotul 1 – Est vizează județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău și Vaslui, cu o valoare totală estimată de 307,27 milioane de lei (fără TVA).

Pe durata celor trei ani de implementare, compania va încheia mai multe contracte subsecvente, cu valori cuprinse între 725.000 de lei și 37,4 milioane de lei, ceea ce va permite adaptarea investițiilor la nevoile punctuale ale fiecărei comunități.

Pentru județele Moldovei, unde gradul de racordare la rețeaua de gaze este printre cele mai scăzute din țară, aceste lucrări pot însemna mii de gospodării noi conectate la gaz metan și un pas important spre reducerea decalajelor față de alte regiuni.

Rețelele electrice – peste 100 de milioane de euro pentru modernizare

Cea de-a doua licitație organizată de Delgaz Grid se referă la lucrări de mentenanță și modernizări la rețelele electrice de joasă și medie tensiune, dar și la posturile de transformare. Procedura a atras 14 ofertanți, iar valoarea maximă a contractului este estimată la 537,65 milioane de lei (aproape 107 milioane de euro).

Investițiile sunt structurate în 16 loturi, toate localizate în zona de nord-est a țării.

Pentru județul Iași, Delgaz Grid a prevăzut trei loturi distincte: Lotul 5 – Zona Iași Metropolitană: investiții estimate la 30,18 milioane de lei (fără TVA), Lotul 6 – Zona Iași Rural: investiții de 50,88 milioane de lei (fără TVA), Lotul 7 – Zona Pașcani (Pașcani, Hârlău, Târgu Frumos): lucrări în valoare de 30,28 milioane de lei (fără TVA).

În baza acestor contracte, compania estimează semnarea a cel puțin un contract subsecvent anual pentru fiecare lot, cu un singur operator economic responsabil de implementare.

Modernizarea rețelelor electrice este crucială pentru Iași, unde locuitorii din zonele rurale reclamă frecvent pene de curent și fluctuații de tensiune.

Ambele licitații vor fi finanțate exclusiv din fondurile proprii ale Delgaz Grid, fără sprijin guvernamental sau european. Compania promite însă că impactul va fi unul direct și vizibil pentru consumatori: siguranță sporită în alimentarea cu energie electrică și gaze, reducerea pierderilor tehnologice și a costurilor de întreținere, c onectarea de noi localități la rețelele de utilități, atragerea de investiții private în zonele cu infrastructură energetică modernizată.

Un pas înainte, dar cu riscuri

Deși planurile sunt ambițioase, specialiștii atrag atenția că implementarea ar putea întâmpina dificultăți. Cele mai presante sunt legate de lipsa forței de muncă specializate, întârzieri birocratice la nivel local (autorizații de construire, avize), experiențe anterioare în care unele lucrări similare au fost întârziate sau executate parțial.

Pentru Iași și pentru întreaga Moldovă, succesul acestor investiții depinde de capacitatea companiei și a autorităților locale de a colabora pentru a aduce infrastructura energetică la nivelul cerut de economie și societate. Daniel BACIU