Program complet FCSB în Europa League
10 schimbări alimentare pe care trebuie să le faci când împlinești 50 de ani, potrivit științei
FCSB, judecată la UEFA pentru rasism! Ce riscă campioana României
Rabia lovește în Neamț: focar confirmat la Negrești. Alertă maximă pentru fermieri și autorități
Trenurile nu vor mai fi anulate. CFR a făcut anunțul
WhatsApp se pregătește să schimbe radical funcțiile aplicației: Ce vor putea face utilizatorii
Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra pericolului pe care îl are polenul de ambrozie
PSD Iași, scrisoare către Ilie Bolojan: Domnule premier, doar tăiați, demolați, desființați. Duceți România pe drumul greșit. Opriți-vă!
28 08 2025 VIDEO Conferință de presă -primarul Mihai Chirica
Mihai Chirica - 29 08 2025 Ședința Consiliului Local Iași/VIDEO
Revoltă la Tomești: Primăria iese din Asociația Metropolitană de Transport Public Iași

tomesti

Dimensiune font:

31-08-2025 11:13

Comuna Tomești, una dintre cele mai populate localități din Zona Metropolitană Iași, se află în mijlocul unui conflict deschis cu Asociația Metropolitană de Transport Public Iași (AMTPI) și cu Compania de Transport Public (CTP) Iași. Primarul Ștefan Timofe a anunțat oficial retragerea din asociație, invocând contribuții financiare considerate „disproporționate”.

Decizia a stârnit însă critici dure din partea opoziției locale, care avertizează asupra riscului ca elevii și angajații navetiști să rămână fără o soluție viabilă de transport către municipiul Iași.

Într-un anunț adresat cetățenilor, primarul comunei Tomești, prof. Ștefan Timofe, a precizat că administrația locală a suportat costuri uriașe pentru transportul public în comun: 1.206.164 lei pentru anul 2024 și 1.107.706 lei pentru anul 2025, pe lângă sumele încasate lunar din bilete și abonamente.

Aceste sume reprezintă contribuția fixată de AMTPI pentru comuna Tomești, la care se adaugă încasările lunare din bilete și abonamente. „Transportul public va continua să funcționeze, dar noi căutăm soluții mai moderne și mai eficiente, cu costuri mai mici pentru bugetul local și servicii mai bune pentru cetățeni. Am decis retragerea din Asociația Metropolitană și renunțarea la colaborarea cu CTP”, a declarat primarul.

Edilul a mai anunțat că, în perioada următoare, va fi lansată o licitație publică pentru selectarea unui nou operator de transport, promițând un proces „transparent și competitiv”.

Opoziția atrage atenția că Primăria nu poate, în mod unilateral, să instituie curse intrajudețene

Reacția opoziției locale nu a întârziat. Lorin Urcaciu, președintele PSD Tomești, alături de consilierul local Viorica Miron, a criticat decizia primarului și a majorității PNL din Consiliul Local. „Această hotărâre, adoptată în grabă și fără o soluție alternativă, pune în pericol direct dreptul locuitorilor din Tomești, Goruni și Chicerea de a beneficia de transport public către Iași. Este inadmisibil ca, la început de an școlar, elevii și navetiștii să rămână fără o opțiune viabilă de deplasare”, a spus Urcaciu.

Opoziția atrage atenția că Primăria nu poate, în mod unilateral, să instituie curse intrajudețene, deoarece procedurile țin de competența Consiliului Județean Iași. În plus, procesul de licitație este unul complex, care ar putea dura luni întregi. „PSD Tomești susține reducerea costurilor și îmbunătățirea transportului, dar acest lucru trebuie făcut legal și responsabil, fără a afecta cetățenii. Facem apel la dialog și cooperare între toți factorii implicați”, a completat liderul PSD local.

Totuși, introducerea unui nou operator de transport necesită parcurgerea unor etape administrative clare: organizarea unei licitații publice de către Primăria Tomești, avizarea traseelor și orarelor de către Consiliul Județean Iași, încheierea contractelor de serviciu public.

Până la finalizarea acestor proceduri, există riscul real ca transportul să fie suspendat, dacă nu se găsește o soluție temporară prin prelungirea contractului actual cu CTP Iași.

În lipsa unei soluții rapide, conflictul dintre Primăria Tomești și Asociația Metropolitană de Transport Public Iași ar putea deveni un caz-test pentru modul în care se gestionează relația dintre municipiu și comunele din jurul Iașului, într-o zonă metropolitană unde transportul este esențial.

Tomeștiul este una dintre cele mai mari comune din județ, cu peste 13.000 de locuitori, mulți dintre ei dependenți zilnic de transportul către Iași pentru locul de muncă sau școală. În special elevii care frecventează liceele și universitățile ieșene riscă să fie cei mai afectați de orice întrerupere.

Rămâne de văzut dacă autoritățile locale vor reuși să găsească rapid un operator alternativ sau dacă, până la finalizarea procedurilor, se va ajunge la un compromis temporar cu CTP Iași.

Cert este că, în mijlocul acestei dispute politice și administrative, cetățenii sunt cei care așteaptă cu îngrijorare să vadă dacă vor mai avea cu ce merge la școală sau la serviciu din septembrie încolo. Daniel BACIU

 

