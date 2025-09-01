Rezidenţii din Iaşi vor fi coordonaţi direct de UMF „Grigore T. Popa”

Începând cu 1 septembrie, responsabilitatea privind coordonarea activităţii medicilor rezidenţi nu va mai aparţine Direcţiilor de Sănătate Publică, ci universităţilor de medicină şi farmacie din centrele universitare.

Măsura este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1066/2025, care modifică şi completează reglementările în vigoare privind pregătirea prin rezidenţiat.

Astfel, medicii rezidenţi din Iaşi se vor putea adresa pentru orice aspect legat de parcursul lor profesional Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi - Departamentul de Pregătire în Rezidenţiat, situat pe strada Universităţii nr. 16, în clădirea Farmacie, demisol. Direcţia de Sănătate Publică Iaşi anunţă că rămâne partener de sprijin şi va continua să ofere informaţii şi clarificări, în limita atribuţiilor care îi revin. Laura RADU