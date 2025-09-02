România își ucide viitorul: record negativ la nașteri și blocaj la FIV. Iașul, în prima linie a colapsului demografic

* datele INS arată că în 2024 s-au născut cei mai puțini copii din anii ’50 încoace: doar 7.400 * în timp ce Iașul și alte județe îmbătrânesc sau se golesc, Guvernul a suspendat finanțarea pentru fertilizarea in vitro (FIV), singura șansă pentru mii de cupluri infertile

România se află pe marginea prăpastiei demografice. Conform Institutului Național de Statistică, anul 2024 a adus cel mai mic număr de copii născuți din anii ’50 până astăzi: doar 7.400 de nou-născuți. O cifră istorică, rușinoasă și înspăimântătoare, care arată dimensiunea crizei.

Și totuși, în fața acestui tablou sumbru, guvernul alege să închidă singurul program care putea face diferența: fertilizarea in vitro (FIV). România este astăzi singurul stat din Uniunea Europeană care a blocat finanțarea acestui sprijin vital pentru cuplurile infertile.

Iașul, radiografia unei dispariții

În Iași, fenomenul este vizibil la fiecare colț de stradă și în fiecare sat din jur. Clasele din școli se subțiază, satele îmbătrânesc, iar la maternitate numărul nașterilor scade an de an. În loc ca statul să investească în soluții medicale moderne, familiile sunt lăsate să se descurce singure cu facturi care pot ajunge la 10.000 de euro pentru o procedură FIV.

Până anul trecut, statul acoperea parțial aceste costuri. Acum, programul a fost înghețat, în ciuda dovezilor clare că fiecare leu investit se întoarce de 26 de ori în economie prin taxe, contribuții și consum.

Presiunea internațională

Organizațiile SOS Infertilitatea, Declic și Fertility Europe cer guvernului să deblocheze urgent fondurile pentru 5.000 de proceduri, echivalentul a 2.500 de copii. Țări precum Franța, Spania, Belgia sau Danemarca finanțează integral fertilizarea in vitro, iar până la 12% dintre copiii lor se nasc astfel.

Mai mult, peste 10 organizații din Europa și din afara ei – din Polonia până în Marea Britanie – au transmis o scrisoare direct premierului României, acuzând Bucureștiul de nerespectarea drepturilor reproductive și de lipsa alinierii la standardele europene.

România, contra sensului istoriei

În timp ce Europa tratează FIV ca pe o investiție strategică în viitor, România se afundă într-o austeritate absurdă, sacrificând generații întregi. Iar Iașul, județul cu una dintre cele mai ridicate rate de emigrare și natalitate scăzută, devine exemplul viu al unei țări care își îngroapă viitorul.

Copiii care nu se nasc nu pot fi recuperați. România riscă să devină un spațiu gol, un teritoriu fără generații tinere, un loc unde satele dispar și orașele îmbătrânesc. Blocarea programului FIV nu este doar o decizie bugetară, ci un act de sinucidere națională.

Nicoleta ZANCU