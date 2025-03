Ruta Iași – București poate fi parcursă în 35 minute: un operator aerian a introdus șase zboruri/săptămână

Operatorul aerian AnimaWings a efectuat primul zbor între Iași și București, ocazie cu care a anunțat introducerea șase frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri. Oficialii companiei spun că un zbor va dura 35-40 minute, iar prețul unui bilet va începe de la 27 euro/sens. În prețul biletului sunt incluse: bagajul mic de mână și bagajul mare de cabină (8kg), selecția locurilor și check-in-ul online sau offline. Potrivit unui comunicat al companiei, flota AnimaWinks este formată din aeronave de ultimă generație, ieșite din fabrică la finalul anului 2024.

Compania aeriană are în plan ca, în acest an, să achiziționeze 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an să-și mărească flota cu încă 4 aeronave. „Planul de extindere a flotei AnimaWings până la finele lui 2026 vizează un total de 12 aeronave”, conform oficialilor companiei.

„Planul nostru de a uni România merge înainte cu principalul oraș al Moldovei, după ce am început zborurile spre Cluj şi Oradea, iar numărul mare de zboruri pe care le-am introdus pe această rută reflectă cererea consistentă pe care o avem de aici. Segmentul de business este unul important pentru această destinație, iar noile noastre aeronave Airbus A220-300, configurate cu 12 locuri la clasa business, vor deservi pasagerii care vor să se bucure de o experiență premium la bord”, a declarat Marius Pandel, acționar AnimaWings, cu ocazia lansării cursei Iași – București. Directorul aerogării Romeo Vatră a subliniat că ieșenii vor avea mai multe opțiuni de zbor în capitala țării, iar parteneriatul între Aeroport și AnimaWings poate contribui la dezvoltarea mediului de afaceri local. „Venirea unei noi companii aeriene românești la Iași este o dovadă a angajamentului nostru de a atrage noi operatori și de a continua creșterea conectivității regionale”, a comentat Romeo Vatră.

În plan intern, Aeroportul de la Iași a înregistrat, în ianuarie 2025, un trafic de doar 9.285 pasageri, Clujul și Timișoara având fiecare un trafic dublu. În același timp, Oradea poate în viitor să depășească Iașul, având în vedere că, în prima lună a anului, a înregistrat cu doar 2.000 de pasageri mai puțin la curse interne. Iașul este legat intern doar de București, iar între capitalele regionale nu există zboruri.

AnimaWings oferă şi opţiuni de conexiune pentru zborurile din Iaşi, cu escală la București – Otopeni pentru alte destinaţii internaţionale precum Paris, Stockholm, Larnaca sau Dubai. Zborurile vor fi operate preponderent cu noile aeronave Airbus A220-300, de ultimă generație, intrate recent în flota AnimaWings.