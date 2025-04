S-au terminat banii pentru Autostrada Unirii! Urtoi: „Hai să fim și noi, ieșenii, pragmatici și să punem condiții coaliției PNL-PSD-UDMR!”

* „Dacă până pe 4 mai nu se scoate la licitație tronsonul Lețcani - Ungheni, cum ar fi să nu-l votăm pe reprezentantul la președinție PSD-PNL-UDMR? Hai să fim și noi ieșenii pragmatici și să punem condiții coaliției... Să le cerem ca documentația să treacă de CA și să fie transmisă la Agenția Națională de Achiziții Publice până pe 4 mai. Până la urmă, le impunem să respecte o lege - Legea 291/2018 - Legea Autostrăzii Unirii-A8”, susține Cătălin Urtoi, fost președinte al Consiliului de Administrație CNIR, unul dintre cei mai consecvenți apărători ai proiectului Autostrăzii Unirii A8

Sub diverse pretexte, unele mai neconcludente decât altele, un ultim tronson din Autostrada Unirii A8, cel dintre Lețcani și Ungheni, nu a fost scos încă la licitație de către noua conducere a Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), care a preluat mare parte a proiectelor de infrastructură rutieră din România.

Practic, directorul general CNIR nu semnează documentația cu privire la oportunitatea și necesitatea lansării achiziției publice pentru proiectare și execuție pentru tronsonul Lețcani - Ungheni. „Din păcate, o investiție importantă a Iașului este în continuare după cheful unui director general CNIR, iar coaliția de la Iași PNL-PSD care răspunde de dezvoltarea acestui oraș, în acest moment, continuă să fie pasivă când vine vorba de acest proiect - Autostrada Unirii A8, tronsonul Lețcani - Ungheni! Ministerul Transporturilor, împreună cu cei de la CNAIR, vor organiza, pe 26 aprilie, un mare eveniment la Ungheni, cu ocazia deschiderii șantierului de la podul care va uni cele două maluri românești de peste Prut. Din păcate, acest eveniment va fi umbrit de ambiția unui director general de la compania CNIR, care nu semnează documentația pentru tronsonul Lețcani - Ungheni. Tronsonul acesta va avea rolul de a prelua traficul infernal pentru cei care se deplasează pe direcția est - nord- vest (vest-nord-est) prin municipiul Iași, inclusiv traficul dinspre Vama Sculeni, viitoarea Vamă Ungheni, viitorul Spital Regional și Aeroportul Internațional Iași. Mă gândesc cu îngrijorare ce va fi peste doi ani, când podul de la Ungheni va fi finalizat. Iașul este unul dintre cele mai poluate orașe din țară și cu un trafic infernal. Cui îi pasă?”, se întreabă Cătălin Urtoi, fost președinte al Consiliului de Administrație CNIR, unul dintre cei mai consecvenți apărători ai proiectului Autostrăzii Unirii A8.

Financiar, tronsonul Lețcani - Ungheni va costa, conform documentației,

2,316 miliarde euro, inclusiv TVA (conform valorii euro din februarie 2024).

Urtoi: „De ce nu se dă drumul și la acest tronson acum? De ce nu se aplică și aici clauza suspensivă pe perioada derulării licitației, așa cum se practică în acest moment cu toate proiectele la nivel național, care sunt în etapa de licitație, proiectare și execuție? Am auzit în ultima vreme foarte multe voci pe la București că e prea scumpă, că nu mai sunt bani, că nu este oportună această investiție în acest moment etc. etc.”

Indicatorii tehnico-economici aferenți tronsonului Târgu Neamț - Iași - Ungheni au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului României nr.1350/01.11.2024. Totodată, prin adresa nr.42426 din 14.11.2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a menționat ca „oportună demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări pentru A8”, luând în considerare faptul că în cadrul PT 2021-2027, obiectivul de Investiții Autostrada Târgu Neamț - Iași - Ungheni este identificat ca „Proiect nou de Investiții - prioritar pentru finalizarea coridoarelor (flagship project) inclus în Prioritatea 1”. „De ce nu se dă drumul și la acest tronson acum? De ce nu se aplică și aici clauza suspensivă pe perioada derulării licitației, așa cum se practică în acest moment cu toate proiectele la nivel național, care sunt în etapa de licitație, proiectare și execuție? Am auzit în ultima vreme foarte multe voci pe la București că e prea scumpă, că nu mai sunt bani, că nu este oportună această investiție în acest moment etc. etc. Domnilor guvernanți, domnule ministru și domnule director general CNIR, nici o sumă nu este prea mare pentru o astfel de investiție pe care o așteaptă ieșenii, Moldova, Ardealul și întreaga Românie de peste 17 ani!”, precizează Cătălin Urtoi într-o postare pe rețelele de socializare.

Urtoi vine și cu o propunere pentru ieșenii care, pe 4 mai, sunt chemați la vot, să aleagă președintele. „Dacă până pe 4 mai nu se scoate la licitație acest tronson, cum ar fi să nu-l votăm pe reprezentantul la președinție PSD-PNL-UDMR? Hai să fim și noi, ieșenii, pragmatici și să punem condiții coaliției PNL-PSD-UDMR. Hai să vedem dacă le pasă de noi! Ei ne cer votul, hai să le cerem și noi acest lucru! Win-Win! Să le cerem ca documentația să treacă de CA și să fie transmisă la Agenția Națională de Achiziții Publice până pe 4 mai. Până la urmă, le impunem să respecte o lege - Legea 291/2018 - Legea Autostrăzii Unirii-A8”, scrie Cătălin Urtoi pe pagina sa de socializare.

Daniel BACIU