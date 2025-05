Sala Mașinilor prinde viață. Experiment artistic internațional la Palatul Culturii din Iași



Palatul Culturii devine, pentru două săptămâni, scena unui experiment artistic internațional, în cadrul proiectului european „REVIVE Historic Towns and Sites – sustainable and inclusive living spaces for future generations inspired by the New European Bauhaus”.

Între 12 și 24 mai 2025, 14 tineri artiști, arhitecți și specialiști în științe socio-umane din mai multe țări europene vor transforma Sala Mașinilor, aflată la subsolul impunătorului edificiu, într-un spațiu al co-creației și reinterpretării patrimoniului. Sub coordonarea atentă a echipei Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, acest loc tehnic și puțin cunoscut publicului va fi redescoperit printr-o lentilă artistică modernă.

Proiectul REVIVE este coordonat de Asociația Orașelor Istorice din Slovenia și reunește parteneri din cinci țări: Spania (Fundacion Universitaria San Antonio din Murcia), Finlanda (Universitatea Tehnică de Științe Aplicate din Turku), Croația (Platforma educațională Culture Hub Croatia din Split), Italia (Agenția de Dezvoltare Locală ITACA din Cellino Atanasio) și România (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași).

Derulat în perioada noiembrie 2023 – octombrie 2025 și cofinanțat prin programul Europa Creativă, REVIVE propune o serie de intervenții artistice în orașe și situri istorice cu valoare simbolică pentru comunitățile europene. După etapele desfășurate deja în Slovenia, Finlanda și Italia, este rândul Iașului să își activeze patrimoniul prin dialog creativ între generații, culturi și discipline.

„Astfel de proiecte și colaborări internaționale au darul de a aduce în prim plan patrimoniul extraordinar aflat la Palatul Culturii din Iași, iar faptul că în aceste activități sunt implicați tineri ne dă convingerea că acest loc simbolic vibrează și atrage prin dinamism, motivație și pasiune”, a declarat Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Sala Mașinilor – un spațiu tehnic de obicei invizibil vizitatorilor – devine, astfel, laborator de idei, punte între trecutul industrial și viitorul creativ. Publicul ieșean este invitat să descopere rezultatele acestei rezidențe artistice, într-un demers care vorbește despre orașe vii, sustenabilitate și patrimoniu reimaginat.