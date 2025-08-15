Salvează o viață cu un bilet! Iașul găzduiește un festival caritabil pentru animalele fără stăpân

Două zile de stand-up, concerte, dans și magie în Amfiteatrul Palas, cu un scop care depășește distracția: strângerea de fonduri pentru salvarea câinilor și pisicilor abandonate.

În weekendul 16-17 august, Amfiteatrul Palas Iași devine scena unui maraton de divertisment cu miză uriașă: fiecare bilet și fiecare donație pot însemna viața unui animal salvat de pe stradă, din padocuri publice sau din situații de abuz. Evenimentul, organizat de Save Our Paws, aduce pe aceeași scenă artiști de stand-up comedy, trupe de dans, muzicieni și magicieni, dar și o comunitate care alege să transforme râsul și bucuria în hrană, tratamente și adăpost pentru necuvântătoare.

Misiunea Save Our Paws nu este un spectacol trecător. În aproape două decenii de muncă, echipa formată din veterinari și voluntari a salvat mii de vieți: peste 5.000 de câini și 1.000 de pisici adoptați responsabil și 15.000 de animale sterilizate pentru a combate suprapopularea. Totul, fără niciun leu din fonduri publice – doar prin sprijinul direct al oamenilor.

„Fiecare leu donat se transformă în pași concreți: un bol de hrană, o vizită la veterinar, o operație de sterilizare. Așa schimbăm destine. Așa construim o comunitate responsabilă”, spune Emma Stratulat, fondatoarea organizației.

Intrarea la festival se face pe bază de donație, iar fiecare participant devine parte dintr-o poveste cu final fericit pentru animalele care, altfel, ar fi condamnate la suferință.

Maura ANGHEL