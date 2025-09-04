Scandal la Iași: Se cere retragerea titlului de „Cetățean de Onoare” pentru Adrian Năstase

* consilierul local Cosette Chichirău acuză: „Imaginea orașului nu poate fi pătată de asocieri cu dictatori”

Un nou scandal politic a izbucnit la Iași, după ce consilierul local Cosette Chichirău a solicitat oficial retragerea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași acordat fostului premier Adrian Năstase.

Demersul vine în urma participării acestuia la un eveniment internațional desfășurat la Beijing, denumit de presă „summitul dictatorilor”, unde au fost prezenți lideri controversați precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

Într-o adresă oficială transmisă primarului Mihai Chirica și Consiliului Local, Chichirău motivează cererea prin incompatibilitate cu valorile europene – „Nu pot accepta ca imaginea Iașului să fie pătată de asemenea asocieri”, a transmis consilierul local.

Aceasta argumentează inițiativa prin „contradicție cu politica României” – participarea la un eveniment în care figurează lideri acuzați de crime de război și abuzuri este, potrivit acesteia, în opoziție cu poziția oficială a statului român, dar și cu afectarea imaginii municipiului – un cetățean de onoare ar trebui să reprezinte demnitatea și valorile democratice ale comunității, nu să se asocieze cu regimuri totalitare. „Iașul nu poate să-și asocieze numele cu cei care legitimează dictatorii și criminalii de război. Municipiul nostru merită să fie reprezentat doar de personalități care respectă valorile democratice și demnitatea umană”, a mai precizat Chichirău.

Reamintim că Adrian Năstase, premier al României între 2000 și 2004, a primit în urmă cu mai bine de un deceniu titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Iași” pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor internaționale și pentru sprijinul acordat în modernizarea unor instituții din capitala Moldovei.

De-a lungul timpului, această distincție a fost acordată mai multor personalități din domeniul politic, cultural și academic. Totuși, acordarea titlului unor politicieni a fost adesea controversată și a generat dispute în Consiliul Local.

Reacții și implicații

Deocamdată, primarul Mihai Chirica și grupurile politice din Consiliul Local nu au comentat oficial propunerea. Dacă subiectul va fi introdus pe ordinea de zi a unei ședințe viitoare, Iașul ar putea fi printre puținele municipii mari care retrag un titlu de „Cetățean de Onoare” unei personalități publice cu notorietate.

O astfel de decizie ar putea deschide un precedent și pentru alte cazuri similare din țară, unde numele unor politicieni sau figuri controversate au fost legate de distincții acordate de comunități locale. Carmen DEACONU