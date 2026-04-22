* peste 3.000 de participanți sunt așteptați duminică, 26 aprilie, la ediția aniversară a Semimaratonului Iași, unul dintre cele mai mari evenimente sportive caritabile din nord-estul țării * competiția aduce un traseu nou pentru cursele de 21 și 10 kilometri, restricții importante de circulație în centrul orașului și în Copou, dar și un program întins pe tot parcursul zilei, cu starturi succesive și concert aniversar la final

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai vizibile mobilizări sportive ale primăverii. Duminică, 26 aprilie 2026, Semimaraton Iași ajunge la ediția a X-a și aduce în oraș peste 3.000 de alergători, într-un eveniment care combină sportul, solidaritatea și restricțiile de trafic pe unele dintre cele mai circulate artere urbane.

Ediția din acest an vine cu o schimbare importantă pentru probele de semimaraton și cros 10 kilometri. Noul traseu va traversa Piața Palatului Culturii, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, zona universitară și Parcul Copou, ceea ce înseamnă că șoferii și călătorii din transportul public trebuie să se aștepte la adaptări temporare pe tot intervalul competiției.

Startul se va da din Piața Palatului, iar alergătorii vor trece pe Strada Anastasie Panu, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada Arcu, Gavril Muzicescu, Piața Mihai Eminescu, Bulevardul Carol I, zona Facultății de Informatică, Grădina Copou și Toma Cozma, înainte de revenirea spre zona Palatului Culturii, unde este programat și finișul. Pentru mii de ieșeni, asta înseamnă un centru al orașului ocupat, pentru câteva ore, de una dintre cele mai ample competiții de alergare organizate în regiune.

Programul restricțiilor începe încă de la ora 6, odată cu amplasarea barierelor. La 08.20 debutează închiderea circulației și defluirea traficului de pe traseu, iar de la 08.40 întregul circuit trebuie să fie complet liber. Startul curselor mari este programat la ora 09.00, ultimul participant este estimat la ora 13.00, iar redeschiderea circulației este anunțată pentru 13.15, când barierele vor fi mutate pe trotuar.

Evenimentul include șase probe: semimaraton 21 km, cros 10 km, cros 5 km, cursa populară de 2,5 km, cursa persoanelor cu dizabilități și cursa copiilor. Primele starturi sunt programate duminică dimineață, iar competiția va continua până după-amiază, când organizatorii au anunțat și un show aniversar susținut de Șuie Paparude, urmat de festivitatea de premiere.

Dincolo de componenta sportivă, Semimaraton Iași rămâne unul dintre cele mai importante evenimente caritabile ale orașului. Fondurile și energia mobilizate în jurul competiției susțin educația copiilor vulnerabili, prin proiecte derulate alături de Asociația Salvați Copiii Iași și ProRuralis – Fundația World Vision România.

Maura ANGHEL