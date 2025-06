Șerpii atacă, la Iași. Ce facem dacă suntem mușcați de șarpe?

Un copil și un adult din Iași au ajuns la spital mușcați de șerpi, în aceeași zi, dar în zone diferite ale judeȚului. Băiețelul, de 4 ani, din comuna Victoria, se juca cu mâinile într-o apă când a simțit mușcătura, iar bărbatul, de 50 de ani, de lângă Pașcani, a crezut ca a fost mușcat de o viperă. Din fericire, șerpii nu erau veninoși, așa ca cei doi au primit îngrijiri medicale și au fost lăsați să plece acasă.

Primul care a ajuns la spital a fost copilul de 4 ani. Băiatul era la joacă cu alți copii, în fața casei. Acolo, a mers să ia apă dintr-un mic pârâu și așa a ajuns să fie mușcat. „Mama lui m-a sunat că a ajuns băiatul acasă și plânge că a fost mușcat de șarpe. Ei se jucau în drum, el e mai mic, a mers să ia apă, să pună pe nisip și a băgat mâinile și a zis că a văzut un șarpe și l-a mușcat. Am văzut rana, dar am zis ca poate nu e șarpe, am mers la apă, nu am văzut nimic. Ne-am speriat, am mers la dispensar, dar era închis, așa că am chemat ambulanța. La spital ne-au zis că nu ar fi cu venin, dar îl țin 24 de ore, să fie siguri”, spune tatăl copilului.

La scurt timp, un bărbat de 50 de ani, de lângă Pașcani, a sunat la 112 spunând că a fost mușcat de o viperă. Un elicopter a plecat după el imediat. „Un cioban aflat pe câmp a declarat că a fost mușcat la nivelul piciorului de către un șarpe pe care l-a descris la telefon ca fiind un șarpe veninos. A declarat, de asemenea, că starea lui este influențată, de aceea am decis să fie trimis elicopterul SMURD pentru a-l prelua, deoarece putea dezvolta un șoc anafilactic”, spune Diana Cimpoeșu, coordonator UPU - SMURD Iași.

Din fericire, nici în cazul lui nu au existat complicații și cel mai probabil era un șarpe neveninos.

Ce facem dacă ne mușcă un șarpe?

„Zona se spală cu apă și săpun , se poate administra local o soluție dezinfectantă din cele cumpărate din farmacie. În cazul unor semne foarte importante, locale, se poate folosi garoul dar pentru o perioadă foarte scurtă. E clar că pacientul trebuie să ajungă sub 30 de minute in spital”, explică medicii.

Specialiștii spun că în zonele unde sunt păduri apar deseori vipere. „Le putem întâlni dimineața sau seara, când temperaturile sunt ceva mai moderate. În județul Iași avem vipera lui Nikolschi în majoritatea zonelor împădurite, deci vorbim de toată zona pădurilor, în sudul municipiului Iași, inclusiv în zona Bucium și în alte zone chiar. Mușcăturile apar când fie nu suntem atenți și nu avem încălțămintea potrivită și călcăm pe ele, iar acestea se apără mușcând, crezând că noi vrem să le ucidem. Sau, dacă vrem să o capturăm și o molestăm. Altfel, viperele se vor retrage întotdeauna din calea oamenilor”, explică Alexandru Strugariu, cercetător UAIC.

Serul antiviperin se găsește la Iași în prezent într-o singură doză. Maria STANCU