Sfârșitul biletelor pe hârtie, la Iași. CTP trece la transport 100% electronic

De la 1 septembrie 2025, Compania de Transport Public Iași elimină biletele clasice. Timp de trei luni, acestea vor mai putea fi cumpărate doar din automatele E-PIN

Începând de luni, 1 septembrie 2025, Compania de Transport Public (CTP) Iași marchează o schimbare istorică: biletele de călătorie tipărite pe hârtie nu vor mai putea fi cumpărate de la chioșcurile și punctele de vânzare obișnuite. Decizia vine în contextul modernizării sistemului de ticketing și a trecerii către plata exclusiv electronică.

Totuși, pentru a ușura tranziția, călătorii mai au la dispoziție o perioadă de grație de trei luni, până la finalul acestui an, în care pot achiziționa bilete clasice de la automatele E-PIN (cele roșii) din stațiile CTP. După 31 decembrie 2025, acestea vor dispărea complet, iar singura variantă rămâne utilizarea cardurilor electronice.

În prezent, biletele tipărite pot fi obținute doar de la 10 automate CTP din oraș, amplasate în puncte cu trafic intens: Baza 3, Frigorifer, Gara, Palatul Culturii, Piața Independenței, Piața Unirii, Policlinica de Recuperare, Târgu Cucu, Tudor Vladimirescu – Universitate.

După eliminarea completă a biletelor, aceste automate vor rămâne active doar pentru încărcarea cardurilor electronice.

Potrivit reprezentanților companiei, măsura a fost luată nu doar pentru alinierea la standardele europene, ci și la solicitarea unei părți a călătorilor. „Călătorii ne-au transmis că își doresc metode mai simple, mai rapide și mai sigure pentru plata transportului. Eliminarea biletelor de hârtie și trecerea la cardurile electronice sunt un pas firesc spre digitalizare și eficientizare. Noul sistem permite un control mai bun al fluxurilor și reduce riscul de fraudă”, au declarat oficialii CTP Iași.

Cum funcționează noul sistem E-ticketing

Sistemul modern implementat de CTP oferă mai multe opțiuni de plată pentru călători: carduri nenominale – se pot achiziționa direct de la automatele E-PIN; pot fi folosite de mai multe persoane și sunt ideale pentru utilizatori ocazionali, carduri uninominale (tip abonament) – destinate în special navetiștilor, elevilor și studenților, pot fi încărcate lunar sau pentru perioade mai lungi, reîncărcare rapidă – atât cardurile nenominale, cât și cele de abonament pot fi reîncărcate direct la automat, fără să mai fie necesară deplasarea la ghișeele companiei.

Pentru utilizatorii obișnuiți ai transportului public, schimbarea aduce flexibilitate și timp câștigat, iar pentru companie, un sistem de monitorizare mai eficient al veniturilor.

Opiniile călătorilor sunt împărțite. Mulți apreciază modernizarea, dar alții spun că va fi nevoie de o perioadă de acomodare.

„E mai comod cu cardul, nu mai stai la coadă la chioșc, dar pentru persoanele mai în vârstă va fi greu să se obișnuiască”, spune o călătoare întâlnită în stația de la Piața Unirii.

„E bine că se modernizează, dar ar trebui să existe centre de informare, să ni se explice clar cum se încarcă și cum se folosesc cardurile”, adaugă un student din Tudor Vladimirescu.

O schimbare de etapă pentru transportul ieșean

CTP Iași subliniază că eliminarea biletelor de hârtie este parte a unei strategii mai ample de digitalizare, care vizează atât îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, cât și optimizarea rețelei de transport urban.

Decizia vine într-un context mai larg, în care multe orașe din România și din Europa au trecut deja la sisteme similare de plată exclusiv electronică.

După mai bine de jumătate de secol în care ieșenii și-au validat călătoria cu biletul clasic perforat sau tipărit, transportul public din Iași intră într-o nouă eră. De la 1 ianuarie 2026, biletele de hârtie vor deveni amintire, iar călătorii vor circula doar pe baza cardurilor electronice. Daniel BACIU