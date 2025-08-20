Sfaturi de la psihologi. Cum să îți pregătești copilul pentru startul noului an școlar

* „Presiunea din sistemul de învățământ din România este destul de mare, având în vedere că încă există acea competitivitate, care nu este neapărat una sănătoasă. Deci, părinții trebuie să se înarmeze cu răbadare și să accepte eventualele mici dezamăgiri de la începutul anului școlar, precum notele mici sau alte abateri”, spun psihologii

Startul noului an școlar se apropie cu pași repezi, iar părinții și elevii au început deja pregătirile pentru acest moment important. Începând cu data de 8 septembrie 2025, copiii se vor întoarce în bănci, la cursuri, iar acest lucru poate reprezenta un pas extrem de dificil pentru mulți dintre ei.

Începutul unui nou an școlar trebuie gestionat cu maximă atenție atât de către elevi, cât și de către părinți, susțin psihologii, care vin cu mai multe sfaturi importante pentru adulți. Conform celor relatate de specialiștii, se pare că răbdarea trebuie să fie principala calitate a părinților în această perioadă a anului. „Ca părinte ai nevoie de foarte multă răbdare. Această calitate trebuie să își facă simțită prezența mai ales acum, la startul noului an școlar. Copiii și adolescenții se întorc la orele de curs, iar acest lucru poate fi extrem de dificil pentru ei, după o vară întreagă de distracție și de relaxare. Trecerea aceasta este una grea pentru mulți dintre ei. Școala aduce responsabilități de care copiii au uitat pe parcursul vacanței. Deci, aceste responsabilități generează griji pentru cei mici. Presiunea din sistemul de învățământ din România este destul de mare, având în vedere că încă există acea competitivitate, care nu este neapărat una sănătoasă. Deci, părinții trebuie să se înarmeze cu răbadare și să accepte eventualele mici dezamăgiri de la începutul anului școlar, precum notele mici sau alte abateri”, a precizat Andreea Coman, psiholog ieșean, pentru „Evenimentul”.

Bani de buzunar sau pachețel de acasă?

La startul noului an școlar, foarte mulți părinți se întreabă dacă trebuie să le ofere elevilor bani de buzunar sau să le pregătească pachețel cu mâncare de acasă. Alternativa mai sănătoasă, susțin psihologii, este reprezentată de cea de-a doua variantă. Cu ajutorul banilor de buzunar, tinerii își pot achiziționa și alte lucruri în afară de mâncare. Astfel, felul în care elevii cheltuie bugetul acordat de părinți este foarte greu de controlat. „Alternativa sănătoasă este reprezentată de pachețetul cu mâncare, de acasă. Desigur, copilul trebuie să aibă și o sumă de bani, pentru bilet de autobuz, pentru un TAXI, pentru situații neprevăzute. Dar, acea sumă de bani trebuie să fie cheltuită doar în astfel de scopuri. Nu trebuie cheltuită zilnic. Există multe tentații pentru acești tineri. Vorbim de țigări, alcool, băuturi energizante și, din păcate, despre droguri. Banii îi ajută să își procure astfel de lucruri, în loc de mâncare. Chiar și mâncarea pe care ei o cumpără, de multe ori de tip fast-food, nu este cea mai sănătoasă alternativă. Clar, din toate punctele de vedere, părinții trebuie să opteze pentru pachet cu mâncare, pregătit de acasă”, a mai transmis psihologul ieșean. Cristian ANDREI