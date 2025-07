Simona Halep, asaltată de fani, la Iași

* copii, părinți și bunici, emoționați până la lacrimi după întâlnirea cu Simona Halep * ieșenii au făcut valuri la demonstrativul de la Baza Sportivă Ciric * „Îmi lipsește tenisul, dar sunt într-o perioadă foarte bună și îmi doresc să mă odihnesc. E ok, nu pot să spun că mă plictisesc încă. Bineînțeles că simt lipsa performanței, dar nu mă plictisesc și îmi este bine”, a spus Simona Halep

Ieșenii au întâmpinat-o cu multă emoție și căldură pe Simona Halep. Fostul lider WTA a aterizat în cursul dimineții pe Aeroportul Internațional Iași, iar după câteva ore și-a dat întâlnire cu fanii în Mall Moldova . Aici a avut parte de o primire emoționantă, sute de fani scandându-i numele minute în șir.

„ Simo e mândria României”

Copii de 4-5 ani, adolescenți pasionați de tenis, părinți, bunici, cu toții au primit-o pe Simona Halep așa cum merită un fost lider mondial. Ca pe un star. Au stat zeci de minute la rând pentru a-și întâlni idolul, iar din când în când liniștea mall-ului a fost spartă de scandările fanilor: „Simo, Simo”.

Mihaela Gabor, o bunică în vârstă de 70 de ani, a așteptat nerăbdătoare la o coadă de zeci de metri pentru a sta preț de câteva secunde alături de fostul star al tenisului mondial. „Simo a fost și este mândria României. M-am trezit ani la rând pentru a-i vedea meciurile la turnee”, a spus înfocata fană a Simonei.

Ionuț joacă de tenis de la 5 ani. Are 13 acum și a venit să-și vadă idola. ”De mic copil visez să stau lângă Simona. Și sunt atât de fericit să o văd”, a spus Ionuț.

O familie a venit special de la Brașov pentru a o vedea pe Simona, alți fani au străbătut sute de kilometri din județele apropiate. Și cu toții s-au bucurat de prețiosul ”trofeu”. O minge cu autograf, o fotografie semnată sau o fotografie. Sau pur și simplu un schimb de priviri și un zâmbet alături de Simo. Oameni în toată firea au coborât de pe scena pe care Simo oferea autografe sărind în sus de bucurie după ce au stat câteva momente alături de una dintre marile sportive ale tenisului mondial.

Simo a anunțat că va sta la sesiunea de autografe doar o oră, dar a zăbovit încă 30 de minute la Mall Moldova, pentru ca toți cei aflați la rând să primească o prețioasă amintire.

Invitată de onoare la finala feminină de la Wimbledon

Simona a anunțat că sâmbătă va asista la finala feminină de la Wimbledon, fiind invitată specială în tribuna regală. „La finala de la Wimbledon m-am simțit invincibilă. Și nu am avut emoții. Am stat bine și fizic. Acolo m-aș întoarce să văd o finală din lojă, și chiar voi merge sâmbătă, la finala feminină, împreună cu Daniel Dobre, antrenorul cu care eu am câștigat finala de la Wimbledon”, a spus Simona Halep.

Valuri la demonstrativul de gală al Simonei

Amânat de ploaie, meciul demonstrativ pentru care Simona a venit special la Iași a avut loc în cele din urmă. Simo a ieșit pe teren alături de Andrei Pavel, Stan Wawrinka, Raluca Olaru, Alexandra Dulgheru, Horia Brenciu și Cornel Ilie.

Pentru început, Pavel a făcut pereche cu Simona, iar Stan Wawrinka cu Piti Dulgheru, după care elvețianul, triplu campion de Grand Slam, a trecut copil de mingi și i-a oferit unui puști un moment memorabil pe teren. Un schimb cu titanii aflați în fața lui.

Ceva mai târziu au intrat pe teren Horia Brenciu și Cornel Ilie, iar reacția solistului de la Vunk a venit prompt: „Horia, îți dai seama că Andrei Pavel și Simona au jucat în deschiderea noastră! Ca să vezi unde s-a ajuns!”. Replica lui Horia Brenciu nu a întârziat: „De când visez să fiu jurizat de Alexandra Dulgheru (n.r. aflată în scaunul de arbitru) și privit de Simona Halep”.

Seara s-a încheiat cu publicul ieșean făcând valuri în tribune, dar și cu un moment special. Pe teren și-au făcut apariția principalii organizatori ai turneului Concord Iași Open, Andrei Oriță și Gabi Iftimoaie, care i-au oferit Simonei un număr 1 din trandafiri albi. A fost o replică superbă a celebrei fotografii de la Beijing, acolo unde Simo a primit un număr 1 din trandafiri roșii după meciul care a urcat-o pe locul 1 în ierarhia mondială.

Simona Halep: „ Îmi lipsește tenisul, dar sunt într-o perioadă foarte bună și îmi doresc să mă odihnesc”

„Sunt două turnee frumoase la Iași, vin jucători foarte, foarte buni, cum este și Stan Wawrinka. La fete va fi un turneu destul de solid. Este un lucru bun pentru tenisul românesc și vreau să-i felicit pe cei care fac treburi importante pentru tenisul românesc. Pentru toate jucătoarele este un plus să poată juca în România. Și eu, când aveam 15-16 ani, erau turnee de 10.000, m-au ajutat atunci și sper ca și fetele de la noi să aibă un ajutor cu aceste turnee. E un lucru important, cred că acești oameni ajută foarte mult tenisul românesc. E mai bine acum, mult mai bine. Pentru că am timp să mă odihnesc. Nu mai am stresul pe care îl aveam, nici presiunea pe care o aveam. Îmi lipsește tenisul, dar sunt într-o perioadă foarte bună și îmi doresc să mă odihnesc. E ok, nu pot să spun că mă plictisesc încă. Bineînțeles că simt lipsa performanței, dar nu mă plictisesc și îmi este bine”, a spus Simona Halep.

Aceasta a mărturisit că se odihnește foarte mult, se plimbă, călătorește destul de mult și iese în oraș, ceea ce nu prea făcea când era în activitate. „Momentan nu mă văd într-o activitate legată de sport, am timp doar pentru mine. Eu mă bucur că foarte multe fetițe vor să fie Simona Halep și sper ca în continuare rezultatele mele să le motiveze și să le dea încredere că se poate. E un lucru frumos aă aud asta și sper ca și alte fete să facă același lucru pentru copilașii care vin din urmă”, a mai spus Halep.