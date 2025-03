„Simt că sintagma capitală culturală capătă sens și trăim cu bucurie aceste vremuri”

* consideră Vladlen Babcinețchi, directorul de proiect al Lunii Sculptorilor Români

Vladlen Babcinețchi este născut în Republica Moldova în 1983 și a studiat la Iași, la Colegiul de Arte „Octav Băncilă” și la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. A primit un stagiu de cercetare în Letonia și o bursă postdoctorală în Georgia . În domeniul sculpturii, el experimentează tehnici noi și un limbaj propriu de creație, pe care l-a expus publicului în Chișinău, Iași și Lisabona. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și al UAP România și creator al mai multor lucrări publice găzduite de instituții din România, Republica Moldova și Rusia.

- Domnule Vladlen Babcinețchi, cum trăiți acest mare eveniment care se întâmplă la Iași până pe 25 martie și pe care l-ați lansat în urmă cu cinci ani?

- Pentru mine este copleșitor. Mă aflu alături de autori mari ai artei contemporane românești. Evenimentul în sine este de mare amploare și sunt extrem de fericit să fac parte din proiect și să contribui la organizarea lui. Au fost perioade complicate înainte, însă mai urmează două săptămâni în care publicul ieșean poate viziona operele expuse. Am avut multe vernisaje, conferințe despre artă, lansări de carte, o seară de poezie, dans contemporan, tururi ghidate prin spațiile expoziționale. Am dorit să creăm un șir de manifestări culturale atractive. Cred că ediția din acest an a ieșit extraordinar și sunt extrem de bucuros pentru asta. Spun că ne-am cultivat un public, că oamenii așteaptă acest eveniment. Am avut vizitatori din multe zone ale țării, din Brașov, Alba Iulia , București.

- Cum s-a conectat publicul ieșean la șirul de întâlniri cu arta contemporană?

- Să știți că publicul ieșean, mare parte din el, este deja pregătit, este un public cunoscător, eu așa îl simt. Constat foarte multă apreciere și bucurie din partea oamenilor. Unii poate că nu înțeleg complet, însă le se pare cel puțin interesant. Asta înseamnă că am trezit ceva în conștiința lor și poate apar unele întrebări și poate vor începe să caute informații despre autori și despre arta contemporană. Ceea ce e un plus pentru tot ceea ce facem.

- Credeți că și din această perspectivă Iașul își poate amplifica atractivitatea turistică?

- Eforturile sunt constante, nu numai prin acest proiect, ci și prin celelalte proiecte culturale, cum sunt FILIT, Classix, Trei Tenori, Romanian Creative Week. Toate, împreună, aduc un public iubitor de artă și de evenimente creative la Iași. Și simt că redevenim acea capitală culturală. Simt că această sintagmă capătă sens și trăim cu bucurie aceste vremuri.

„Ceea ce este foarte important, la Iași, ajung, în februarie și martie, nume mari, cu toții împreună, sunt generații întregi de artiști, de diferite vârste, oameni de 80 de ani, artiști consacrați, care intră în contact cu tineri creatori, dar și cu studenți. Asta este, cred eu, cel mai important, pentru că se întâmplă un transfer de informații între generații și astfel arta are continuitate”.

- Vlad Babcinețchi, sunteți un artist tânăr. Cum ați reușit să vă conectați la comunitatea artiștilor naționali, la sculptorii din România, pentru a da curs provocărilor prin acest proiect?

- Cred că printr-o comunicare deschisă și sinceră cu artiștii din întreaga țară. Ei au înțeles că scopul nostru, al organizatorilor, este unul înalt, că dorim să-i promovăm și să îi aducem în lumina potrivită pe fiecare dintre ei și atunci s-a creat un sentiment de unitate. Fiecare dintre autori dorește să ia parte la acest fenomen, cum este Luna Sculptorilor Români.

- Au avut încredere în tine că vei face un eveniment de ținută?

- Inițial nu toată lumea și nu pe deplin, însă începând cu ediția de anul trecut, a patra, am simțit din partea tuturor o deschidere și, ceea ce este îmbucurător pentru noi, pentru organizatori, lucrurile devin mult mai simple atunci când autorii au încredere în ceea ce facem și foarte mulți dintre ei doresc să participe, să fie prezenți, să fie parte din eveniment. Ceea ce este foarte important, la Iași, ajung în februarie și martie nume mari, cu toții împreună, sunt generații întregi de artiști, de diferite vârste, oameni de 80 de ani, artiști consacrați, care intră în contact cu tineri creatori, dar și cu studenți. Asta este, cred eu, cel mai important, pentru că se întâmplă un transfer de informații între generații și astfel arta are continuitate. Pentru mine, a fost tentant, atunci când Andrei Apreutesei, cel care a avut ideea pe când conducea Ateneul Național, mi-a propus să mă implic și să dezvolt proiectul. Eu încerc să implementez ceea ce am gândit cândva împreună și sunt extrem de fericit.

- Practic, ați construit un colocviu-dezbatere, o întâlnire artistică între generații, între stiluri.

- Se pare că a prins acest mod de organizare a Lunii Sculptorilor Români, pentru că i-am văzut pe mulți bucurându-se de aceste întâlniri, mai rare în cazul sculptorilor. Poate tocmai acest aspect este foarte important și anume faptul că, în cadrul proiectului, prin intermediul instituțiilor partenere și al spațiilor diferite la care avem acces, putem să aducem artiști cu moduri de exprimare diferite și să oferim publicului expoziții personale și de grup spectaculoase.

„Ceea ce se întâmplă astăzi, cu 5 sau cu 10 ani în urmă, era doar un vis. Mă plimbam pe străzile orașului și visam să văd arta contemporană pe străzi, în spațiu public, în fața trecătorilor”.

- Vladlen Babcinețchi, ați coordonat o echipă de organizare diversă, care a avut un volum mare de activități.

- Am avut o echipă sudată. Au fost expoziții care au necesitat o documentație serioasă în spate. S-a muncit mult și pentru realizarea hârtiilor, parteneriatelor între instituții, apoi fișa fiecărei lucrări. Până ajung sculpturile în sălile de expoziții, a fost nevoie de o muncă susținută a unei întregi echipe, a celei de la Ateneul Național din Iași. Asta înseamnă că fiecare sculptură are o fișă în spate, o descriere, o documentație, o asigurare. Apoi ambalarea lucrărilor, preluarea, panotarea, toate astea implică acțiuni și costuri.

- Cum vedeți acest eveniment în viitor, peste 5 ani, peste 10 ani?

- Până acum, Luna Sculptorilor Români a evoluat într-un mod neașteptat. A fost mult peste ceea ce am prevăzut noi până acum. A luat o amploare extraordinară. E greu de anticipat unde va ajunge proiectul. De asemenea, îmi doresc foarte mult să aducem acasă artiști care activează în alte țări europene și, de ce nu, și din peste Ocean. Îmi doresc foarte mult să aducem o expoziție Brâncuși. Ceea ce se întâmplă astăzi, cu 5 sau cu 10 ani în urmă, era doar un vis. Mă plimbam pe străzile orașului și visam să văd arta contemporană pe străzi, în spațiu public, în fața trecătorilor. Iată că astăzi, prin deschiderea administrației locale și prin suportul instituțiilor partenere care au contribuit, ne bucurăm de arta contemporană aici. Și prin Luna Sculptorilor Români, Iașul își sporește prestigiul în țară.

Vasile ARHIRE