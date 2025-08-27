Șoc în școli. Plata cu ora se înjumătățește. Un profesor va primi 22 de lei, mai puțin decât un zilier necalificat!

* pe 28 și 29 august, profesorii depun dosarele pentru plata cu ora, însă de la 1 septembrie tariful scade cu aproape 50% * sindicatele trag semnalul de alarmă: măsura riscă să lase sute de mii de copii fără profesori la catedră * profesorii din Iaşi vor să protesteze, dar nu au unde

Profesorii din învățământul preuniversitar au la dispoziție două zile – 28 și 29 august – pentru a depune la școli dosarele de încadrare în regim de plată cu ora pentru anul școlar 2025–2026. Tot atunci sunt programate și interviurile pentru repartizarea orelor suplimentare. Din septembrie, însă, începe dezastrul: tariful brut pe oră scade cu aproximativ 50%, ca urmare a aplicării Legii 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Noua formulă de calcul raportează plata la numărul mediu lunar de ore lucrătoare, nu la orele efective de predare. Concret, un profesor debutant cu master didactic ajunge să fie plătit cu 22 de lei pe oră, exact cât un zilier necalificat .

Sindicatele din educație avertizează că această reducere va avea un efect devastator. În toamnă, nu vor fi profesori dispuși să mai ia plata cu ora. Vor rămâne sute de mii de copii fără dascăli.

La Iași, unde deficitul de profesori era deja cronic în mediul rural, directorii de școli spun că situația va exploda. „Cine acceptă să meargă la 30 de kilometri distanță, să facă naveta zilnic, pentru 22 de lei pe oră? Nu e sustenabil. Clase întregi riscă să rămână fără ore predate”, au atras atenția un director de școală rurală. Posturile rămase libere vor fi repartizate pe 1 septembrie, însă șansele ca acestea să fie acoperite sunt minime.

Criticii susțin că măsura nu are fundamentare reală. Ministerul Educației nu a prezentat niciun studiu de impact, iar analiza comandată Institutului de Științe ale Educației a fost ținută la sertar. În schimb, ministrul Daniel David a justificat tăierea printr-o declarație simplă: „Este un calcul corect și atât își permite țara”. Reprezentanții sindicatelor reacționează dur: „Nu putem accepta ca profesorii să fie plătiți ca zilierii. E un atac direct la calitatea actului educațional și la demnitatea profesiei. Copiii vor fi primii sacrificați”.

Cadrele didactice care fac parte din Uniunea Sindicală a Învăţământului Preuniversitar (USLIP) s-au pregătit de proteste în semn de nemulţumire faţă de măsurile de austeritate impuse de actuala guvernare. Se lovesc însă de o situaţie inedită: nu au unde să iasă în stradă. Asta pentru că locaţia tradiţională, Casa Pătrată, imobil care adăposteşte sediul Prefecturii şi al Consiliului Judeţean, este în plin proces de reabilitare.

Sindicaliştii nu pot să protesteze nici în faţa actualului sediu temporar al Instituţiei Prefectului, deoarece imobilul se află pe malul râului Bahlui, într-o clădire aparţinând unei instituţii de învăţământ privat, unde pichetarea este interzisă. „Efectiv nu avem unde să facem proteste. Este pentru prima dată când profesorii nu au unde protesta. Am primit răspuns negativ din partea Primăriei la solicitarea privind pichetarea Prefecturii, pentru că este o zonă privată. Noi trebuie să protestăm în faţa reprezentantului unei autorităţi centrale. Ori în Iași reprezentantul guvernului în teritoriu este Prefectura. Numai că acum nu avem cum să protestăm în fața Prefecturii, pentru că e în reparații. Aşa ceva este inadmisibil într-un oraş ca Iașiul să nu ai unde protesta", a spus Laviniu Lăcustă, liderul USLIP Iaşi.

Până va fi identificată o locaţie potrivită, sindicaliştii USLIP Iaşi vor pleca vineri la Bucureşti pentru a participa la acţiunile de protest care se desfăşoară acolo. Sindicaliştii avertizează că nemulţumirile în rândul cadrelor didactice cresc, în special din cauza salariilor, a birocraţiei şi a lipsei de investiţii în educaţie. În lipsa unei soluţii rapide, profesorii iau în calcul forme alternative de protest şi cer autorităţilor să ofere un spaţiu public unde vocea lor să poată fi auzită. Teona SOARE, Laura RADU