Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

* Iașul, orașul unde sute de tineri își lansează anual primele afaceri cu resurse minime, se pregătește să primească o lovitură directă din partea noii legislații * de 1 ianuarie 2026, orice SRL va trebui să pornească cu cel puțin 8.000 de lei capital social, iar firmele existente vor fi obligate să ajungă la acest prag în doi ani * în Iași, în primul trimestru au fost dizolvate 482 de firme, număr în creștere față de anul trecut





Ceea ce în urmă cu câțiva ani părea o revoluție în sprijinul mediului de afaceri – posibilitatea de a înființa o firmă cu un capital social de doar 1 leu – va dispărea definitiv. Ministerul Finanțelor pregătește un proiect legislativ care schimbă complet regulile jocului pentru antreprenorii români, iar Iașul, cu ecosistemul său fragil de start-up-uri, se află în prima linie a impactului. Ministrul Alexandru Nazare a explicat că noua sumă este „actualizarea cu inflația” a vechiului prag de 200 de lei din anii ’90, dar pentru mulți tineri care pornesc la drum cu economii limitate această justificare nu atenuează șocul.

În Iași, spiritul antreprenorial a crescut în ultimii ani pe terenul fertil al ideilor îndrăznețe și al investițiilor modeste. Mici afaceri de familie, ateliere artizanale, cafenele de autor și firme de creație digitală au prins viață cu un capital social simbolic și cu multă muncă. Acum, înainte ca primul client să treacă pragul, antreprenorul va trebui să blocheze 8.000 de lei în contul firmei. Deși, tehnic, acești bani pot fi folosiți ulterior în activitatea curentă, realitatea este că pentru mulți debutanți această sumă reprezintă o piedică serioasă, echivalentă cu chiria pe câteva luni sau salariile echipei la început de drum. În Iași, în primul trimestru au fost dizolvate 482 de firme, număr în creștere față de anul trecut.

Mediul de afaceri ieșean riscă să fie zdruncinat

Orașul înregistrează anual înmatriculări de firme, 1.987 în 2024, dar o parte covârșitoare dintre acestea sunt inițiative mici, născute din pasiune și testate treptat pe piață. O barieră de 8.000 de lei va filtra drastic numărul noilor proiecte, lăsând loc doar celor cu finanțare solidă din start sau cu susținere din partea investitorilor. În lipsa unor programe reale de sprijin, entuziasmul tinerilor va fi temperat de calcule reci și de amânări pe termen nedeterminat.

Schimbarea vine într-un context în care inflația, taxele și costurile de operare cresc constant, iar încrederea în mediul economic este deja sub presiune. Pentru Iași, aceasta nu este doar o modificare birocratică, ci o lovitură dată unei generații de creatori și inițiatori care au ținut orașul în pas cu tendințele globale. Dacă 2025 va fi ultimul an în care se mai pot înființa SRL-uri cu capital de 1 leu, este de așteptat o cursă contra cronometru pentru lansarea proiectelor înainte ca bariera să intre în vigoare.

Din 2026, antreprenoriatul ieșean va începe o nouă etapă – una în care pragul de intrare va fi mai înalt ca oricând, iar curajul nu va mai fi suficient. Cei care nu vor avea la dispoziție 8.000 de lei pentru a trece de poarta legală a businessului vor rămâne pe dinafară. Iar pentru un oraș care își hrănește economia din idei, nu doar din bani, consecințele s-ar putea simți mult mai devreme decât își imaginează decidenții din București.

Dan DIMA