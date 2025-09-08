Șoferii din Iași, loviți de scumpiri la rovinietă și taxe de pod. Amenzi usturătoare de până la 1.000 de lei

* de luni, 8 septembrie, șoferii care circulă fără rovinietă riscă sancțiuni drastice între 500 și 1.000 de lei * noile tarife, aproape dublate, îi afectează direct și pe ieșeni, care plătesc mai mult atât pentru drumurile naționale, cât și pentru trecerile de pod





Începând de luni, 8 septembrie, șoferii care circulă pe drumurile naționale și europene fără rovinietă valabilă vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Noile tarife, intrate în vigoare la începutul săptămânii, au crescut semnificativ. Pentru autoturisme, rovinieta de o zi costă acum 3,5 euro, cu un euro mai mult decât anterior. În cazul rovinietelor cu valabilitate mai mare – 10 zile, o lună, trei luni sau un an – sumele aproape s-au dublat, ceea ce îi pune pe șoferi într-o situație dificilă, mai ales pe cei care folosesc frecvent drumurile pentru navetă sau transport.

Scumpirile nu se opresc aici. Taxele de pod au fost și ele majorate: de la 13 la 19 lei pentru traversarea podului Fetești–Cernavodă și de la 11 la 16 lei pentru podul Giurgeni–Vadu Oii. În plus, amenzile pentru neplata acestor taxe au urcat la valori între 190 și 380 de lei.

Pentru șoferii din Iași, noile tarife se resimt imediat. Fie că este vorba despre drumuri spre litoral, tranzit prin țară sau transport de marfă, costurile suplimentare adunate la carburanți și întreținerea mașinii transformă fiecare călătorie într-o cheltuială tot mai greu de suportat.

Creșterile vin într-un context economic deja tensionat, în care salariile nu țin pasul cu scumpirile, iar transportul rutier rămâne vital pentru ieșeni – fie că vorbim despre navetiști, firme de transport sau simplii conducători auto.

Noile sancțiuni și tarife nu doar că pun presiune pe bugetele familiilor, dar ridică și întrebări despre eficiența investițiilor în infrastructură, în condițiile în care multe drumuri din județ și din întreaga regiune a Moldovei rămân la standarde precare.

Dan DIMA