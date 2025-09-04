Spitalele au nevoie urgentă de sprijinul ieșenilor, după accidentul grav de la Botoșani

Un accident rutier de o gravitate rar întâlnită a zguduit miercuri dimineață comunitatea din nord-estul țării. Pe DN 24C, în județul Botoșani, un microbuz plin cu pasageri a fost implicat într-o coliziune devastatoare cu un SUV. Impactul a avut urmări dramatice: 18 persoane au fost rănite, iar trei pasageri ai autoturismului și-au pierdut viața pe loc.

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, fiind mobilizate toate echipajele de urgență disponibile. Ambulanțe, medici SMURD și chiar un elicopter au intervenit rapid pentru a salva victimele. Gravitatea cazurilor a făcut însă ca spitalele din Botoșani și Iași să fie supuse unei presiuni enorme, atât în ceea ce privește personalul, cât și resursele medicale.

Stocurile de sânge, la limită

În urma intervențiilor chirurgicale de urgență, spitalele din Iași se confruntă cu o criză majoră: insuficiența stocurilor de sânge.

„Avem nevoie urgentă de sânge din toate grupele. Fiecare donator înseamnă o șansă reală la viață pentru cineva aflat acum în suferință”, au transmis cadrele medicale de la UPU-SMURD Iași.

Situația este cu atât mai gravă cu cât, în ultimele luni, numărul donatorilor a scăzut considerabil, iar rezervele centrului de transfuzie se află constant la limită.

Victime cu răni grave, transportate la Iași

Printre răniții aflați în stare critică se numără:

Oana B., 48 de ani – preluată de elicopterul SMURD direct de la locul accidentului, adusă la Iași cu suspiciune de ruptură de ficat și dusă imediat în sala de operații.

Alina B., minoră de 17 ani – internată la Pediatrie cu contuzie de coloană lombară și traumatism cranian.

Aurelia B., mama tinerei, 52 de ani – internată la ORL cu traumatism cranio-facial, contuzie nazală și leziuni la umăr și cot.

Oleg P., 45 de ani – fracturi costale, luxație de șold, fractură de gambă și plagă scalpată.

Grigore C., 38 de ani – traumatism cranian și contuzie de genunchi, internat la Chirurgie.

Danuzia A., 66 de ani – traumatism cranian, hematom frontal și fracturi costale.

În paralel, alte patru victime ale microbuzului sunt tratate la Ortopedie pentru fracturi complexe de coloană, vertebre, humerus sau astragal, iar cinci pasageri au fost externați după ce au primit îngrijiri și recomandări medicale.

Din păcate, pentru trei pasageri ai SUV-ului – Igor Bîlhac (48 de ani, șoferul), Alexandr Izărean (49 de ani) și Ioan Popescu (59 de ani) – medicii nu au mai putut face nimic.

Unde se poate dona sânge la Iași

În acest context, ieșenii sunt chemați să dea dovadă de solidaritate. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași, situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 21, primește zilnic donatori.

Program: luni – vineri, 7:30 – 13:30.

Beneficii pentru donatori: analize medicale gratuite, bonuri valorice, o zi liberă de la serviciu, conform legislației.

Condiții de bază: vârsta între 18 și 60 de ani, stare de sănătate bună, fără tratamente incompatibile.

Tragedia rutieră de la Botoșani arată, din nou, cât de fragilă este viața și cât de important este sprijinul comunității. Medicii fac apel nu doar la donare punctuală, ci și la un obicei constant al donării de sânge, pentru ca stocurile să fie mereu la nivel optim. Carmen DEACONU