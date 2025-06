Spitalele din Iași vor pierde 20 la sută din paturi, iar medicii vor fi plătiți în funcție de performanțe

* până în 2030, Guvernul vrea să reducă cu peste 20% numărul paturilor de spitalizare continuă și să schimbe complet logica de funcționare a sistemului sanitar * plata medicilor va depinde de performanță, scutirile de CASS vor fi eliminate, iar spitalele ineficiente vor fi transformate în centre de paliație sau ambulatorii

Guvernul anunță o reformă drastică în sistemul de sănătate până în 2030: mai puține paturi, plata medicilor în funcție de performanță și eliminarea scutirilor de CASS.

Spitalele cu grad redus de ocupare vor fi transformate în ambulatorii sau centre de paleație și recuperare. Totodată, șefii de secție nu vor mai fi numiți de universități, ci de managerii spitalelor, și vor semna contracte de performanță.

Guvernul introduce o plată diferențiată în funcție de performanță pentru medici, reducerea sporurilor în spitalele cu datorii, și concedierea personalului medical care lucrează în alte unități în timpul programului din sistemul public.

Plata medicilor va fi legată de rezultate concrete, iar în spitalele cu datorii vor fi reduse sporurile salariale.

În plus, centrele de permanență din mediul urban, inclusiv cele din Iași, vor fi reduse, iar spitalele vor fi încurajate să se grupeze în consorții pentru achiziții comune, într-un efort de eficientizare bugetară.

CASS pentru toți, inclusiv pensionari și bolnavi în concediu medical

Planul Guvernului vizează și partea fiscală: extinderea bazei de contribuabili la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), prin eliminarea scutirilor. În prezent, doar 6,3 milioane de români plătesc CASS pentru 16,6 milioane de beneficiari. Noua strategie include: aplicarea CASS la pensiile mari, ceea ce ar aduce o creștere de peste 15% a veniturilor; eliminarea scutirii de CASS pentru toate concediile medicale; control intensificat al concediilor medicale suspecte sau fictive.

Spitale în consorții și mai multe medicamente generice

Planul prevede formarea de consorții între spitale pentru achiziții comune, creșterea ponderii medicamentelor generice și impunerea respectării ghidurilor de tratament. Sistemele private care vor dori contracte cu CNAS vor fi obligate să angajeze 80% din personal cu normă întreagă, iar rezidenții din sectorul privat vor fi plătiți parțial de unitățile medicale care îi formează. Centrele de permanență din orașe vor fi reduse, pentru a eficientiza alocarea bugetelor și resurselor.

Guvernul vrea să crească ponderea medicamentelor generice și să impună respectarea ghidurilor de tratament. În paralel, clinicile private care doresc contracte cu CNAS trebuie să angajeze minimum 80% dintre medici cu normă întreagă, iar rezidenții în sistemul privat vor fi plătiți parțial de unitatea medicală formatoare.

Reformă fiscală -- mai mulți plătitori, mai puține scutiri

În prezent, doar 6,3 milioane de români contribuie la sistemul de asigurări de sănătate, pentru 16,6 milioane de beneficiari. Guvernul vrea să crească baza de contribuabili cu 20%, prin eliminarea excepțiilor și aplicarea CASS și la pensiile mari – o măsură care ar putea crește veniturile CNAS cu peste 15%.

Iașul are 17 unități medicale, de stat și private -- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă”, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna”, Institutul Regional de Oncologie, Institutul de Psihiatrie „Socola”, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva”, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu”, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic CF, Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. I. Czihac”, Elytis Hospital, Spitalul „Providența” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Arcadia Hospital, ultimele trei fiind private. În județ sunt 23 de centre de permanență. Cel mai mare este Spitalul „Sf. Spiridon”, cu 1.153 paturi și care are anual peste 30.000 de internări.

