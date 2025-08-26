Sprijinul financiar majorat pentru comunitățile locale

Plenul Consiliului Județean Iași a aprobat, astăzi, în ședință ordinară, Programul Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială pentru perioada 2025-2030, al cărui buget va fi de 10 milioane de lei, pe fiecare apel de proiecte.

Spre deosebire de edițiile anterioare, PJDES va avea patru componente, vizând construirea/modernizarea/reabilitarea pieţelor/târgurilor (oboarelor), construirea/modernizarea/reabilitarea terenurilor de sport pentru copii şi tineret, construirea/modernizarea/reabilitarea parcurilor de joacă/de recreere pentru copii, achiziţionarea de microbuze cu motor clasic pentru transport școlar.

Consiliul Județean Iași va oferi finanțare de maximum 90 la sută din valoarea proiectelor, respectiv 500 de mii de lei pentru reabilitarea piețelor, târgurilor și oboarelor, 350 de mii de lei pentru terenuri de sport, 200 de mii de lei pentru parcuri de joacă și 300 de mii de lei pentru fiecare contract de achiziție a microbuzelor pentru elevi. Primăriile care vor implementa proiecte prin PJDES vor contribui cu 10 la sută din suma necesară.

Se face... lumină la Iași Industrial Park!

Consilierii județeni au mai aprobat proiectul pentru alimentarea cu energie electrică a Iaşi Industrial Park şi alocarea unui credit de angajament în valoare de 5,4 milioane de lei pentru încheierea contractului de racordare.

Un alt obiectiv important de pe ordinea de zi a fost Padocul Metropolitan, gândit ca un Centru de îngrijire și asistență pentru toate animalele în nevoie, de la animale de companie abandonate, până la animale sălbatice rănite. Plenul a aprobat o finanțare de 248 de mii lei necesară întocmirii Proiectului tehnic pentru viitorul padoc, care va fi realizat de Consiliul Județean în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. „Mă bucur că am aprobat o nouă ediție a Programului Județean de Dezvoltare Economico-Socială. Dacă până acum am finanțat modernizarea piețelor și a terenurilor de sport, de anul acesta venim cu două componente noi: modernizarea parcurilor de joacă pentru copii și achiziția de microbuze pentru transportul școlar. Am văzut deja, în anii trecuți, cât de mult contează aceste proiecte pentru comunități și de aceea am decis să le continuăm și să le extindem. Am făcut pași importanți și pentru Parcul Industrial de la Lețcani, pentru Padocul Metropolitan și pentru continuarea lucrărilor la Filarmonica Iași, toate gândite să aducă dezvoltare economică, grijă pentru comunitate și respect pentru patrimoniul nostru comun”, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Sprijin de la premier

Președintele CJ, Costel Alexe, a mai anunțat, în ședința de plen, care sunt obiectivele majore ale județului pentru care a solicitat susținerea Guvernului, în cadrul întâlnirii avute la finalul săptămânii trecute cu premierul în Ilie Bolojan. „Pentru noi, rămâne o prioritate să avem susținere pentru proiectele majore, mă refer aici la autostrăzile A7 și A8 și la centurile de ocolire de la Podu Iloaiei și Uricani – Cicoarei, investiții necesare pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea urbană. Totodată, am vorbit aplicat și pe proiectele noastre medicale: IRMC și Spitalul Integrat de Boli Respiratorii, dar și despre modernizarea infrastructurii spitalicești din Iași, inclusiv situația heliportului de la Spitalul pentru Copii Sfânta Maria”, a precizat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. Daniel BACIU