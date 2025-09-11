Statul toarnă milioane în „consultanță” pentru un drum care nu există. 26 de milioane de lei doar pentru supervizare la Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț

* artera promite 51 de kilometri și legătura cu A7, dar până atunci, CNIR cheltuie 26 milioane de lei doar pentru consultanță * Iașul rămâne, din nou, uitat

Într-un moment în care Moldova încă așteaptă să urce în trenul dezvoltării rutiere, statul român demonstrează, încă o dată, că știe să cheltuie înainte să construiască. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitația pentru contractarea unui „consultant” care să supervizeze Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț, o promisiune rutieră de 51 de kilometri, evaluată la peste 6 miliarde de lei.

Consultantul, o entitate privată ce urmează să fie selectată în urma unei proceduri de achiziție, va încasa nu mai puțin de 26 de milioane de lei pentru a „veghea” proiectul. Banii vin din fonduri europene, prin Programul Transport 2021–2027. Documentația urmează să fie publicată în SEAP, după validarea de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Durata estimată a contractului este de 108 luni. Timp de patru ani, consultantul va asista faza de proiectare și execuție a lucrărilor. Apoi, timp de cinci ani, va urmări cum constructorii respectă garanțiile. Practic, aproape un deceniu în care statul plătește pentru a fi sigur că lucrurile merg... măcar pe hârtie.

În acest timp, contractul pentru proiectarea și execuția propriu-zisă a drumului se află abia în etapa finală a evaluării. Șapte oferte au fost depuse, dar șantierul nu a început încă.

Un drum ce promite mii de locuri de muncă

Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț ar trebui să lege municipiul de Autostrada Moldovei (A7), contribuind la modernizarea rețelei rutiere regionale. Proiectul prevede șase noduri rutiere și promite mii de locuri de muncă pe perioada construcției. Estimările avansează cifra de 2.000 de persoane necesare în șantier.

Dar în timp ce Neamțul și Bacăul au proiecte în derulare, județul Iași rămâne uitat într-un colț. Cel mai populat județ al Moldovei, cel mai activ din punct de vedere economic, este în continuare o zonă-fantomă pe harta marilor investiții în infrastructura rutieră.

Acest nou contract de consultanță nu face decât să confirme o tendință veche: Moldova e bună doar pentru promisiuni. Se investește mai ușor în analize, supervizări și hârtii decât în șosele reale.

Consultantul va organiza ședințe săptămânale de progres cu prezență fizică în șantier, va verifica respectarea contractelor, calitatea lucrărilor, impactul social și de mediu. Practic, va face ceea ce statul român nu mai are capacitatea să facă prin propriile instituții.

Într-o țară în care fiecare kilometru de asfalt costă de parcă s-ar turna aur lichid, ideea că un contract de 51 km vine la pachet cu o supervizare de 26 de milioane pare nu doar indecentă, ci și profund ineficientă.

Și mai grav: în timp ce consultantul își pregătește biroul, Moldova reală – cea care așteaptă drumuri, nu PowerPoint-uri – continuă să piardă oameni, afaceri, timp și încredere. Iar Iașul, cu toată forța lui academică, medicală și economică, privește cum alte județe se mișcă în timp ce el e ținut pe loc cu promisiuni și dosare.

Aceasta nu este dezvoltare. Este doar o altă formă de stagnare ambalată frumos în termeni tehnici și bugete europene.

Dan DIMA