Ministerul Educației și Cercetării a avizat forma finală a structurii anului școlar 2026–2027: cursurile încep luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor (36 de săptămâni). Clasele terminale termină mai devreme, iar scenariul „înapoi la 15 septembrie” a fost respins pentru că ar fi împins finalul de an și, implicit, ar fi decalat examenele naționale.

Anul școlar 2026–2027 vine cu o certitudine pe care părinții o caută încă din iarnă: calendarul rămâne construit în jurul examenelor. Ministerul a confirmat în forma finală că startul cursurilor este pe 7 septembrie 2026, iar finalul pe 18 iunie 2027, cu 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor din preuniversitar.

Pentru clasele terminale, „ceasul” bate diferit: elevii de a VIII-a încheie cursurile pe 11 iunie 2027 (35 de săptămâni), iar liceenii de a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă termină pe 4 iunie 2027 (34 de săptămâni), astfel încât Evaluarea Națională și Bacalaureatul să se poată organiza fără compresii de calendar.

De ce nu începe școala pe 15 septembrie 2026

În consultarea publică au existat propuneri pentru începerea cursurilor la 15 septembrie 2026 și încheierea la 15 iunie 2027, plus discuții despre comasarea ori eliminarea programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Ministerul spune însă că mutarea startului cu o săptămână ar fi împins finalul cursurilor spre 25 iunie 2027, iar asta ar fi antrenat decalarea cu o săptămână a examenelor naționale – cu efect direct în lanț: admiterea la liceu și apoi admiterea la facultate.

Argumentul-cheie invocat de oficiali: „interesul superior al copilului” – adică menținerea etapelor fără întârzieri care complică înscrierile și tranzițiile dintre cicluri.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” rămân în calendar

Cele două programe nu dispar și nici nu „fură” săptămâni din total, pentru că sunt deja cuprinse în cele 36 de săptămâni. În forma finală, ele pot fi programate de școli în intervalul 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, iar ministerul reamintește rolul lor: activități aplicate, inclusiv gratuite, care leagă teoria de viața reală și întăresc parteneriatul școală–părinți–comunitate.

Vacanțe și „vacanța de schi”: ce se știe sigur și ce rămâne la județe

Vacanțele „fixe” din structura publicată includ:

26–30 octombrie 2026 (toamnă); 23 decembrie 2026 – 8 ianuarie 2027 (iarnă); 26–30 aprilie 2027 (primăvară).

În privința așa-numitei „vacanțe de schi”, decizia rămâne locală: inspectoratele stabilesc săptămâna exactă într-un interval de trei opțiuni, cuprins între 15 februarie și 7 martie 2027, după consultări cu elevii, părinții și profesorii. Important pentru predictibilitate: până la 1 aprilie 2026, fiecare școală trebuie să comunice elevilor și părinților varianta aleasă.

Pe lângă vacanțe, apar și zilele libere legale (unele sunt deja în interiorul vacanțelor): 30 noiembrie și 1 decembrie 2026, 25 decembrie 2026, 1 / 6 / 7 ianuarie 2027, 30 aprilie 2027, 3–4 mai 2027, 1 iunie 2027. Pentru părinți, asta înseamnă că logistica de lucru–școală se va aglomera în jurul punților și al săptămânilor „scurte”, mai ales în sezonul rece și la început de mai. Tania DAMIAN