Surpriză pentru restaurantele din Iași. ANAF vrea lista completă a nunților și botezurilor

* ANAF schimbă regulile jocului * patronii de restaurante și săli de evenimente din Iași vor fi obligați să raporteze toate nunțile, botezurile, majoratele și petrecerile corporate programate în perioada august–decembrie 2025

Restaurantele și sălile de evenimente din Iași și din întreaga țară vor fi obligate să transmită către ANAF detalii despre toate nunțile, botezurile, majoratele și petrecerile corporate organizate între august și decembrie 2025. Solicitarea a venit printr-o adresă oficială a Direcției Generale Antifraudă, iar termenul de raportare este extrem de scurt.

Patronii, transformați în raportori fiscali

Administratorii de restaurante, firme de catering și saloane de evenimente trebuie să furnizeze, prin email, date exacte despre fiecare eveniment găzduit în a doua jumătate a anului. Documentul acoperă perioada august–decembrie 2025, iar lipsa respectării cerinței poate aduce sancțiuni.

Nunta și botezul, sub lupa Fiscului

Cele mai intime și tradiționale momente, precum nunțile și botezurile, intră acum în atenția Fiscului. Patronii vor fi obligați să transmită informații detaliate despre aceste evenimente, ceea ce ridică semne de întrebare legate de protecția datelor și de intruziunea autorităților în viața privată.

Impact direct asupra industriei HoReCa din Iași

Pentru Iași, un oraș în care nunțile și botezurile sunt motorul principal al multor restaurante și pensiuni, măsura este resimțită ca o presiune suplimentară. Patronii avertizează că raportările vor consuma timp, resurse și vor afecta buna desfășurare a evenimentelor.

O măsură contestată

Antreprenorii din HoReCa au semnalat deja că solicitarea ANAF este vagă și grăbită. Mulți susțin că rolul lor este să organizeze evenimente, nu să devină agenți fiscali pentru stat. În lipsa unor proceduri clare, riscul de confuzie și abuz birocratic este major.

Deși decizia se aplică la nivel național, Iașiul – unul dintre cele mai active orașe în materie de evenimente private – se află în prima linie a raportărilor. Toamna, perioada de vârf pentru nunți, se anunță acum mai tensionată ca oricând, între petreceri și rapoarte către ANAF.

Dan DIMA